濫用抗生素 心肌梗塞死亡率增

2018-10-19

〔記者楊綿傑／台北報導〕使用抗生素會影響腸道的好菌與壞菌增減，並與心肌梗塞死亡息息相關！

中研院生醫所 最新研究證實

中研院生醫所最新研究證實，濫用抗生素將導致腸胃道菌相失衡，影響免疫系統修復功能，大幅提高心肌梗塞死亡率；研究中也發現，如果結合「乳酸益生菌」療法，可以幫助心臟受損後的修復功能，研究刊登於國外期刊《循環》（Circulation），未來有可能進一步提供人類心血管疾病更有效治療。

這項研究由中研院生醫所研究員謝清河率領博士後研究員陳泓志、研究助理湯文宏進行。謝清河說，在實驗室中，連續餵食實驗鼠比較強、廣泛的抗生素，然後再使其變成有心肌梗塞的狀態，被抗生素清除掉腸胃道菌落的小鼠，發生心肌梗塞後的十天內，死亡率達到百分之百，但把抗生素劑量減少，死亡率也相對減少，其中八成死於心臟破裂，關鍵在於缺少腸道細菌的代謝產物「短鏈脂肪酸」。

腸道菌相失衡 影響免疫系統

謝清河解釋，短鏈脂肪酸是維持免疫細胞功能的重要因子，當心肌梗塞產生大量壞死細胞，這些細胞會誘發免疫系統進行修復，心臟結構能維持穩定，但若缺少短鏈脂肪酸，免疫系統修復會受影響，增加心臟破裂機率。

乳酸益生菌療法 助心臟修復

研究團隊也從「乳酸益生菌」療法中找到可能解方，謝清河說，透過實驗也發現心肌梗塞與腸道菌落有所關聯，正常老鼠發生心肌梗塞後腸道乳酸菌一天內全部消失，此時如補充多種乳酸菌組合，將有助於恢復心臟功能、促進血液循環。

抗生素遭濫用很常見，甚至有人感冒時也常服用抗生素，但這都會影響腸胃道菌落，有些好菌也會被破壞，對心臟功能及受損恢復有影響；謝清河提醒，非必要、過量使用抗生素會增加心肌梗塞死亡率，但補充有益益生菌，可增加心臟功能，增強修復能力。或許未來益生菌能幫助心肌梗塞的治療，將會持續研究，盼能找出更好治療組合。