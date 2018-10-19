美副助卿巴斯比：假資訊削弱民主 台美應攜手對抗

2018-10-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比昨來台，參與台美共同舉辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊。巴斯比強調不實資訊削弱民主治理，如何有效對抗，「是民主政體維護民主和國安的關鍵」。美國將持續在印太地區和全球推廣媒體識讀，台灣和美國這樣的民主體制站在一起，推廣免於壓迫、審查和剝削的未來，更是極為重要。

台灣民主自由法治 美國極為讚賞

巴斯比說，美國極為讚賞台灣活躍的民主制度、對基本自由的尊重和對法治的堅實承諾。台灣長期以來對思想自由交換的支持、為公民社會創造一個友善環境的努力，以及透明的問責制度，都讓台灣人民能夠打造更安全、有韌性和繁榮的社會，「是印太區域的重要典範」。

台灣思想自由 印太區域重要典範

巴斯比說，不實資訊是蓄意散播虛假或誤導的資訊，不是新現象；新現象是具有敵意的行為者利用網路和社群媒體，創造更多複雜的不實資訊，而且成本低、傳播地更遠更快，同時有效隱藏真實來源和意圖。這些行為者大規模地搬弄是非，試圖削弱民主。他強調，問題不在於科技，而是出於敵意濫用科技的人，「我們不能讓他們成功」。

巴斯比說，在印太地區已經看到不實資訊被用來煽動違反和侵犯人權和削弱民主治理；例如在緬甸有惡意行為者散布對羅興亞人的惡毒不實資訊，引發嚴重歧視和暴力。巴斯比也引用美國副總統彭斯談話，提到中國共產黨以獎賞或脅迫方式，塑造資訊環境。

批中國藉獎賞脅迫 塑造資訊環境

巴斯比強調，要讓民主體制發揮作用，就要有能自由開放交換資訊和想法、接受多樣化觀點、和平辯論的環境。不實資訊是對所有民主政體的威脅，七大工業國集團 （G7）也揭示要共同解決此挑戰，「有效對抗不實資訊是保護民主和維護國家安全的關鍵」。

巴斯比說，若要成功面對不實資訊的挑戰，不只需要政府，企業、非政府組織、媒體等所有利害關係人也要努力，最重要的也許是「一個積極且知情的公民社會」。