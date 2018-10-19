中壢逆子弒親》砍媽媽的頭 從12樓丟下

2018-10-19

〔記者許倬勛、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區陸光六街昨晚發生駭人聽聞的逆倫血案，卅三歲男子梁崇銘狠持菜刀將媽媽「斬首」，還把頭顱從十二層樓高空拋下！

嫌狂丟家中物 警辣椒水制伏

梁男將媽媽頭顱從十二樓住處拋出後掉在社區一樓，居民嚇壞向警方報案，警方昨晚七點十七分獲報，在現場找到已破裂的頭顱，循線追到十二樓梁家，當時梁男情緒激動、拒絕開門，警方請消防人員協助破門，晚間八點四十分進屋，使用大量辣椒水才將他制伏，先送衛福部桃園醫院，送醫時他還不斷喊著「砍死她」，警方也在住處房內找到死者軀體，除被斷頭外，身上還有多處刀傷，梁男自己的左小腿也有撕裂傷。

無精神病史 行兇動機待釐清

警方緊急調查後，未發覺梁男有精神病史，也未領有身心障礙手冊，至於他的行兇動機，或者是否可能有吸毒或酒精中毒等情，正漏夜釐清中。

住戶驚魂未定說，昨晚經過社區其中一棟大樓，突然看到有不明物體被拋出，查看發現竟是一顆頭顱，一旁還散落兩塊磚頭，此外，情緒失控的梁男仍不斷朝樓下丟出家中的被毯、塑膠板凳等物品。警方趕抵時，梁男拒不開門，直到警、消破門才將他的瘋狂行徑制止。

警方調查，梁男有一個哥哥、三個姊姊，哥哥因精神疾病在衛福部桃園療養院住院，一個姊姊過世、兩個出嫁，梁父是退役榮民、已過世，梁男與母親同住，母子倆靠著梁父退休俸為生；有鄰人說他有酗酒等惡習，不過警方昨對他酒測時，酒測值為零。

梁男綽號「小頭」、「阿梁」，有詐欺、恐嚇等前科，二○○四年曾因詐欺案被判刑一年十月入監，二○○九年又加入橫跨台灣與中國的詐騙集團，在台擔任「車手頭」，負責聯繫、領錢等工作，也因此被判刑兩年。