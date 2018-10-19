蘇賴合體 感性談故鄉說願景

2018-10-19

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天在臉書公布新的競選廣告，蘇與新北子弟、行政院長賴清德合體，在賴的家鄉萬里拍攝山海美景，影片流露濃濃的故鄉情懷，凸顯兩人關心新北，要打造更新、更好的新北市。

這部「作伙疼惜，咱的新北」競選廣告，賴清德偕同蘇貞昌回到萬里老家，感性描述蘇貞昌對台北縣做出諸多貢獻，未來兩人要作伙帶頭，證明兩人是會做事的團隊，要為新北市的發展帶來新希望。

侯：市民是我的大咖

國民黨新北市長參選人侯友宜被問到如何因應綠營的「大咖」文宣時回應說，民進黨傾全國、全黨之力要拿下新北，從他參選第一天起，民進黨都是重兵，「賴院長是老縣長的大咖，我的大咖是站在我旁邊的市民！」市民支持的力量最重要，只要市民站在他那邊，就有勝選的信心。

賴清德在廣告片中說，蘇貞昌「認真與頂真」，在縣長任內幫偏鄉的金山蓋醫院、推銷地方農特產，蘇貞昌沒說出口的是，對地方滿滿的疼惜，他每次的決定都是最艱難的承擔，而每次都超越個人與過去，為新北帶來新希望。蘇貞昌則說，賴清德承擔中央的重擔，兩人在最重要的新北市一起努力，證明都是會做事的團隊，要用一生的功夫奉獻給新北，言談中兩人惺惺相惜，對新北市都有更好的期盼。

蘇貞昌昨受訪時說，賴揆是新北市萬里的子弟，對新北有很深的感情，他當選新北市長後，地方會跟中央連線，不但建設看得見，他和賴揆可促成新北更新、更好。