中國活摘器官 葛特曼批柯早知情

2018-10-19

英國國會聽證會 稱柯是台灣「器官旅客」赴中的中間人

〔記者吳亮儀、劉力仁／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）十六日在英國國會的「中國強摘器官的第三次聽證會」發表演說，直指台北市長柯文哲在二○○五年就知道中國有醫院在活摘法輪功學員的器官。本報記者昨天越洋採訪葛特曼，他強調，這件事情和台灣未來有密切關係。

和台灣未來有密切關係

葛特曼表示，中國每年有高達六萬到十萬件器官移植，且來源讓人懷疑，促成今日器官活摘現狀的重要因素就是葉克膜（ECMO）的技術，還有醫生柯文哲。

葛特曼指出，柯文哲從二○○○年開始涉及到中國指導葉克膜發展。柯曾參與二○○八年無錫市醫院舉辦的葉克膜研討會，這場研討會中許多演講者都有活摘器官嫌疑。他形容柯文哲的身分分別是台灣「器官旅客」前往中國移植器官的中間人、美敦力葉克膜器材的推銷員、教導中國使用葉克膜的教師。柯文哲現在是受人歡迎的台北市市長，還競選連任，但台灣民眾應該質疑柯過往在那一場「地獄研討會」中究竟做了什麼？

葛特曼在演講中表示，他和柯文哲在二○○八年的一次訪談中提及器官移植事宜，柯提到自己早在二○○五年就知道，中國至少有一間醫院在活摘法輪功學員的器官。這場訪談被記錄在他的書《屠殺》裡，而這些內容當年雙方都同意。葛特曼感嘆：「書裡的內容永遠不會改變，但我對柯文哲的觀感已經徹底改變了。」

葛特曼月初來台灣開記者會，曾當眾認同柯文哲是騙子，引發軒然大波，葛也強調，他不會向柯道歉。