外資看好台積 明後年超越英特爾

2018-10-19

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電法說會釋出營運展望，外資認為符合預期。外資表示，台積電的先進製程持續穩步前進，相較之下，英特爾（Intel）有所停滯，因此明、後年台積電很有機會超越英特爾。另在終端市場方面，蘋果宣布三年後Mac筆記型電腦的處理器將棄英特爾改為自行研發，這也意味蘋果將愈來愈依賴台積電。

5奈米估後年量產

外資麥格理指出，台積電明年營運將強勁成長，主因七奈米的訂單貢獻，而終端應用主要來自高階手機、虛幣挖礦、高速運算、網通等等，帶動明年台積電毛利率微幅成長至五十％。

外資認為，目前台積電的七奈米良率已進一步提升，並向五奈米邁進；五奈米預計在明年上半年測試，後年量產。外資指出，未來一、兩年將是台積電一舉超越英特爾與否的關鍵，因為近期英特爾的十四奈米製程停滯，台積電的先進製程卻穩步成長。

外資野村證券認為，先前各界認為三星的七奈米製程可能對台積電構成威脅，目前看來並沒有；反而是台積電的七奈米製程搶到許多大客戶，今年底開始到二○二○年，包括高通最新的高階手機處理器、超微的伺服器晶片，甚至對手英特爾的5G基頻晶片，都將交給台積電代工；擅長人工智慧的晶片廠輝達，明年也將從十六奈米製程直接躍進採用台積電七奈米產品。