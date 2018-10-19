台積Q4營收估創新高 全年增幅下修

2018-10-19

〔記者洪友芳／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電昨舉行法說會，預估第四季營收以美元計價季增中間值約十．七％，單季營收可望創新高；但受到加密貨幣端需求過於疲弱的影響，全年營收約年增六．五％，低於上季財測目標七％到九％。

台積電今年初預估全年營收以美元計價可望年增十％到十五％；第二季受智慧型手機成長趨緩影響，首度下修至十％；第三季智慧型手機訂單較預期略佳，但加密貨幣用挖礦ASIC晶片需求下滑，二度下修至七％到九％。

台積電總裁魏哲家昨表示，雖然下半年智慧型手機需求強，帶動七奈米製程出貨暢旺，但加密貨幣需求疲弱，目前確定全年營收無法年增七％到九％。換言之，台積電今年三度下修財測目標。

台積電加密貨幣挖礦ASIC晶片主要客戶來自中國，中國占台積電第三季營收比重由上季的二十三％下滑至十六％，衝擊歸類在電腦產品線也季減三十五％。法人指出，加密貨幣價格變動起伏大，使得台積電出現一年三度下修財測的罕見現象。

台積電預估第四季營收將介於九十三．五億美元至九十四．五億美元，季增約十．一％到十一．三％，符合法人預期；換算新台幣達二八七九．八億元到二九一○．六億元，創單季營收新高可期，全年營收也將首度超過新台幣一兆元大關。

台積電第三季合併營收約二六○三．四八億元，季增十一．六％；若以美元計算，營收八十四．九億美元，季增八．一％，毛利率四十七．四％，受病毒感染影響，落在財測的低標；稅後淨利約八九○．七二億元，季增二十三．二％，每股純益三．四四元。

台積電今年前三季共賺二五一一億餘元，年增三％，且接近一個股本（二五九三．○四億元），每股純益九．六九元。