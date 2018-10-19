台積7奈米領先 通吃全球大咖訂單

2018-10-19

明年4大平台需求強勁

7奈米將有逾百個設計定案

〔記者洪友芳／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電七奈米先進製程領先南韓三星，將通吃全球大咖客戶訂單。台積電總裁魏哲家昨在法說會中表示，預估明年驅動營運四大平台都將需求強勁，帶動明年營收近十％成長幅，其中七奈米製程會有超過一百個產品設計定案（Tape out），占明年營收比將超過兩成。

明年營收估成長近10％

全球經濟成長出現美中貿易戰的大變數，而半導體產業的動能可反映整體電子產業的景氣；作為全球市占率逾五成，以及掌握蘋果多數手機晶片訂單的台積電業績及展望如何，成為精確了解科技產業景氣的先行指標，因此昨日台積電法說會備受全球相關產業、研究與投資機構的關注。

台積電資深副總經理暨財務長何麗梅重申，未來幾年將持續投資與帶動營運成長，今年資本支出維持上季預估的一○○億到一○五億美元，未來幾年資本支出也維持在一○○億美元到一二○億美元，高投資額將帶動未來五年營收逐年成長五％到十％，魏哲家則說：「努力靠近十％。」

台積電營收來源有四大技術平台，過去幾年驅動成長的主要動能智慧型手機平台，今年營收比將由去年五成以上掉到四成多。魏哲家表示，明年高速運算、物聯網與車用電子三大平台都將有雙位數成長，智慧型手機平台會恢復成長約五％。

台積電七奈米製程今年下半年大幅量產，魏哲家指出，七奈米製程已跟很多客戶合作，今年營收會達十％，明年將有超過一百個產品設計定案，較今年倍增，七奈米營收比重也會超過二十％；而採用極紫外光（ＥＵＶ）設備的七奈米製程加強版約後年量產，客戶大量採用預計會落在二○二○年。

法人解讀，台積電七奈米製程領先三星等同業，三星「只聞樓梯響」，台積電將繼續獨家代工蘋果明年A13處理器，粉碎三星搶單傳言，也囊括非蘋陣營除了三星之外的高通、華為海思等手機晶片代工訂單，超微（ＡＭＤ）、輝達、賽靈思等大咖客戶也紛向台投產，等於台積電通吃全球大咖客戶訂單。

外資擔憂美中貿易戰恐造成半導體庫存過高，魏哲家表示，目前沒有感受到美中貿易戰影響，終端銷售需求是否受影響還待觀察；今年底的庫存水位其實比去年底低，沒有庫存過高的情況。