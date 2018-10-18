狗狗樹醫生 聞一聞揪出病根

2018-10-18

〔記者曾迺強／嘉義報導〕林務局嘉義林管處位在番路鄉的觸口自然教育中心與樹木銀行，10公頃園區內有青剛櫟、柳樹等樹種異常落葉，經洽請大仁科技大學副教授祁偉廉團隊協助，讓米格魯犬「蕾濛」、「靡菲」，在其中4公頃偵測1423棵樹，發現34處樹木或綠籬疑有褐根病。

林管處副處長李定忠說，罹患褐根病的樹木初期不易察覺，這2隻米格魯犬為褐根病偵測犬，聞到有異味的樹木會立刻坐下，準確率達9成；狗的嗅覺細胞比人類多達40倍，「狗樹醫」扮演偵測樹木染病的先鋒角色，成效良好。