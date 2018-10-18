民進黨痛批韓造假成性

2018-10-18

〔記者蘇芳禾、王榮祥／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜的民間臉書粉絲團十六日傳出被停權，卻遭臉書打臉，韓國瑜競選團隊昨坦承是自己關閉志工粉絲團。民進黨高雄市長參選人陳其邁競辦發言人趙天麟昨召開記者會痛批，韓國瑜陣營根本造假成性、自導自演，應收回相關言論，向選民道歉。

韓國瑜民間臉書粉絲團日前傳出「遭停權」，當時韓國瑜還氣憤說「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」他不願意把選戰搞得骯髒。但臉書官方卻說「並無對該粉絲專頁進行任何操作」，隨後韓國瑜競選團隊也透過國民黨主席吳敦義南部辦公室發出聲明稿，承認是自己關閉臉書粉絲頁，網友戲稱「不到一日就破案」。

擺明自導自演 應向選民道歉

趙天麟說，該粉絲團過去共換過數次名字，最早叫做「韓國瑜粉絲團」，之後改為「韓多路志工團」，最近又改成「韓國瑜民間粉絲團」，故意混淆視聽。但根據日前相關報導，該粉絲團聲稱「一直都有獲得韓國瑜陣營的認證」，他們的聲明也以競選團隊的名義發出，代表韓國瑜團隊從頭到尾都知情，擺明是自導自演。

趙天麟說，粉絲團關閉初期，包括國民黨立委黃昭順還在網路上指控這是「戒嚴再現」，沒想到在臉書澄清後，韓國瑜陣營便發新聞稿承認自己關閉粉絲頁面，無疑是重重打了黃昭順等人的臉。

趙天麟強調，韓國瑜自參選以來就造假不斷，「根本是年度造假王」，如今粉絲團事件更加證實韓國瑜不停作虛、做空，是民主選舉的最壞示範，對民主選舉造成嚴重負面影響，韓國瑜應公開收回相關言論，向選民道歉。