ＷＥＦ評比台灣超級創新國》學者：專利「商業化」 有改善空間

2018-10-18

〔記者吳佳穎／台北報導〕世界經濟論壇（ＷＥＦ）昨公布「二○一八年全球競爭力報告」，台灣被評為「超級創新國」，台綜院院長吳再益認為，這對蔡政府上台以來持續進行的產業創新政策是極大的肯定；台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，台灣的研發、創新能量表現不錯，但「商業化」結果有改善空間。

吳再益指出，自二○○八年金融海嘯以來，台灣經濟緩步回升，去年下半年至今年第二季，連續四季經濟成長率破三％，目前台灣經濟成長率也維持在二．五％至三％的穩定水準，看好產業創新可望帶動經濟持續成長。

台灣創新生態體系 專利數、研發排名全球前五大

對於「創新生態體系」類別中，台灣專利權數量、研發支出占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重等，都排名在前五名以內。孫明德認為，這次評比內容肯定台灣產業研發、創新能量，但台灣每年通過多項專利，專利通過後的「商業化」結果仍有改善空間。

台灣在「產業群聚完善發展的普遍程度」細項排名第五，孫明德分析，台灣企業以中小企業為主，「群聚可以整合中小企業，激發產業能量」，目前台灣北中南分別有電子、機械、石化等產業聚落。

此外，台灣「總體經濟穩定」排名第一，該類別兩大細項「通膨率移動平均」、「政府債務占ＧＤＰ比率之變動」也分列第一。吳再益認為，顯示台灣物價平穩，同時肯定台灣財政政策。

吳再益指出，以該細項排名三十九的中國為例，中國地方政府近年來大量舉債，以財政刺激地方經濟成長，導致「地方債成為財政未爆彈」；其他債務大國，例如美國（該細項排名三十八）、日本（該細項排名四十一），同樣面臨債務占ＧＤＰ比率過高問題，這也更凸顯台灣在債務問題上是「國際優等生」。