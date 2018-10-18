ＷＥＦ評比台灣超級創新國》經濟部：將以新創帶動薪資成長

2018-10-18

龔明鑫：新創是台灣在科技成長後的下一步

〔記者黃佩君、王孟倫、蘇芳禾／台北報導〕對於世界經濟論壇（ＷＥＦ）「二○一八年全球競爭力報告」，經濟部次長龔明鑫表示，對台灣深具肯定意義，尤其二○一六年後台灣推出很多新創、文化、資金、人才開放及試練場域等法規，逐步出現成果，希望把台灣的科技能量轉為新創發展能量，更期待以新創帶動薪資成長。

政府新創、人才開放法規 展現成果

龔明鑫指出，目前經濟部也正在推動無人載具的法規，對新創都是相當好的法規改革，未來無人車、自駕車就可以申請在特定場域、時間內進行測試營運，對新創的幫助相當大。他強調，政府持續建立創新的生態體系，會持續修改法規，也會有天使基金、創投等金援，同時設立新創聚落，逐步都有一些成果出現。

龔明鑫也表示，新創是台灣在科技成長後的下一步，期待用新創來帶動薪資成長。他說，台灣過去科技能量已名列前茅，ＷＥＦ與ＩＭＤ（洛桑管理學院）的排名不同，ＷＥＦ更關注未來性與創新創造，而台灣在科技、專利上已有很強能量，平均每人專利數量是全球第一，顯示台灣已有很好的基礎。

另外，台灣在金融體系名列全球第七，金管會主委顧立雄表示，我國金融機構體質良好、韌性強，足以因應各種可能的金融風險；尤其銀行的「逾放比」是全球最低，保費占ＧＤＰ比率（保險滲透度）更是全世界最高。

顧立雄指出，台灣有許多出色表現，包括「銀行逾放比」是全球第一低、「保費占ＧＤＰ」是全球最高、「上市櫃公司占ＧＤＰ」是全球第五高、「中小企業取得融資容易度」也名列前茅。