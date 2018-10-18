ＷＥＦ評比台灣超級創新國》新創業者：趕上星日 政策需更積極

2018-10-18

以星國為例 政府帶頭引進活水、企業跟進 讓產業升級更快

〔記者陳炳宏／台北報導〕世界經濟論壇（ＷＥＦ）「二○一八年全球競爭力報告」，我國排名第十三、亞太地區排名第四，且被評為「超級創新國」。前瑞士銀行（ＵＢＳ）副總裁、現任好好投資科技共同創辦人楊少銘指出，近年來國內對新創的確比較友善，包括政府態度與投資環境，但政府可以做得更好、更積極，如果有政策支持，營造新創氛圍，勝過新加坡、日本不是夢。

楊少銘二○一六年與前麥格理資本證券總經理張博淇共同創辦好好投資科技，提供金融科技的創新技術。他說，雖然創業前已經做了充分準備，但真正創業後才發現，台灣有很多好的人才，卻不斷外流，當初想找對金融有點熟悉且具備科技能力的人才，不僅費時且難找，這是過去身處周遭都是菁英、高手的環境中所想像不到的。

台挺新創 投資額度卻保守

他指出，當初以為有很好的創業題目與很好的技術，應該很容易募資、吸引好的人才，沒想到雖然政府大力支持新創，但很多投資力道和額度都偏保守，通常是已有很好的營收與很多合作廠商，他們才願意出手，跟想像的很不一樣。

星國全球獵才 發揮群聚效應

楊少銘表示，以新加坡為例，他們設立經濟發展局（ＥＤＢ），到全球找尋有發展潛力的新創團隊，主動以優惠或協助方式導入國內，發揮群聚效應，所以他們會領先不是沒有原因的；他期許，政府如果能帶頭做很多事情，很多企業會支持，市場有很多新的活水刺激，才會讓產業發展升級更快。

主打隨興玩樂、超即時預訂的FunNow新創團隊曙客也認為，台灣新創環境在過去幾年的確明顯進步，但國際化的腳步仍不如香港與新加坡團隊，內需市場也不如中國、日本與韓國；考量一直於台灣躊躇，就算頂天也無法成為獨角獸，FunNow近期拿到Ａ輪資金後，已積極展開東南亞布局。