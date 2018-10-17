繁星採計高三上成績 今年國三生適用

2018-10-17

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕為改善大學入學管道中繁星計畫每年三月招生，入學成績採計只到高二下學期而可能造成高三學習「空窗化」，大學招聯會工作小組會議昨日決議，從一一一學年起，繁星採計的高中在校學業成績將擴大至高三上（第五學期），將於明年升高中的國三生，預計成為首批適用學生。

避免高三學習空窗化

招聯會執行秘書戴念華說，過去高中端常反映，大學學測年初施測、三月繁星招生，學測只考高一高二課程、大學繁星招生又只採計高一高二的學業成績，常造成高中生對高三出現學習空窗的情形，有違高中平衡教學的精神。

預計一一一學年實施

因此招聯會教務長工作小組會議昨決議，未來的繁星推薦中，各學期學業總成績計算範圍，將由原本高一、高二共四學期，擴大到高三上的第五學期，另外，繁星第一分發比序統一規定為「在校學業成績」全校排名百分比，並擴及到第五學期之後，將可讓高三上的學習更為落實。

這項決議後續將提報給常務委員會議及招聯會大會，討論定案後、預計一一一學年起正式實施，力求讓高中教育更均衡。

此外，招聯會教務長工作小組會議也通過一一一學年的分發入學管道變革，將維持英聽、學測等檢定標準，但可採計的考科數包含學測、分科測驗及術科等，其中學測採計不得多於四科，分科採計最多二科，總共採計的成績在三到五科以內，避免學校以極端情況使用學測跟分科成績。

對於繁星擴大採計高三上學業成績，全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城表示，繁星如果採計到高三上成績，對學生的完整學習有好處，應予肯定，不過，也要小心造成老師教學和學生學習的壓力增加。