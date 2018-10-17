青年論壇破局》蘇：侯一再拒辯 逃避檢驗沒格調 侯：沒有協調好 尊重學生的考量

2018-10-17

〔記者李雅雯、葉冠妤、邱書昱／新北報導〕多所大學社團籌辦的青年論壇新北場，因國民黨新北市長參選人侯友宜以時間無法配合為由拒絕出席，已確定不辦；對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天重砲批侯對任何辯論、論壇邀約都拒絕，顯見不誠懇、不誠實的逃避態度，「這不就是一個沒有格調的候選人嗎？」為青年學生感到遺憾和憤怒。

侯友宜昨表示，他的競選辦公室和學生代表一直在協調，「學生會或許有多方考量，他選辦的同仁也都慎重處理」，既然沒有協調好，他只能表示「尊重學生的考量」。

蘇貞昌說，他在第一時間就欣然同意參加青年論壇，相較之下，侯友宜屢以行程衝突、時間無法配合等理由再三推託，玩弄青年學生的感情；侯總是把大話、狠話說好說滿，但最後不是假的就是虛的，從深澳電廠造假影片、不實資料，侯自己說「不怕辯論」，結果卻是逃避辯論、害怕檢驗，這就是不誠懇、不老實，選市長卻不肯談市政，只會消費深澳電廠，一直躲在發言人背後或用新聞稿來逃避。

對於侯友宜多次強調從基層警界出身，「不是政治人物」，蘇貞昌說，侯當了八年的新北副市長，已經是政治人了，「不要再偽裝素人，不像啦！」

對於蘇貞昌的批評，侯友宜回批，自己擔任新北市副市長八年來，對於市政的了解遠遠超過任何人，反觀「老縣長離開十幾年，新的朋友也不熟悉，建設也不了解。」

他表示，過去兩、三個月以來已舉辦三場論壇，討論托育、托老、居住正義、青年創業就業及勞動權益相關議題，「我跟青年對話多次了」，這次學生會邀請參與辯論，雙方都很慎重並積極協調，他尊重學生的決定，仍希望持續跟年輕人對話，報告未來能夠為青年朋友做些什麼。

對於蘇貞昌批評侯「偽裝成政治素人」，侯友宜表示，「咱是古意人，講話卡憨慢」，堅持用台灣人的感恩惜福、正派精神，帶著正氣力量往前走。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨重批國民黨新北市長參選人侯友宜拒絕辯論沒格調。（記者李雅雯攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨重批國民黨新北市長參選人侯友宜拒絕辯論沒格調。（記者李雅雯攝）

  • 針對青年論壇破局，侯友宜表示尊重學生的考量。（記者邱書昱攝）

    針對青年論壇破局，侯友宜表示尊重學生的考量。（記者邱書昱攝）

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