青年論壇破局》蘇：侯一再拒辯 逃避檢驗沒格調 侯：沒有協調好 尊重學生的考量

2018-10-17

〔記者李雅雯、葉冠妤、邱書昱／新北報導〕多所大學社團籌辦的青年論壇新北場，因國民黨新北市長參選人侯友宜以時間無法配合為由拒絕出席，已確定不辦；對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天重砲批侯對任何辯論、論壇邀約都拒絕，顯見不誠懇、不誠實的逃避態度，「這不就是一個沒有格調的候選人嗎？」為青年學生感到遺憾和憤怒。

侯友宜昨表示，他的競選辦公室和學生代表一直在協調，「學生會或許有多方考量，他選辦的同仁也都慎重處理」，既然沒有協調好，他只能表示「尊重學生的考量」。

蘇貞昌說，他在第一時間就欣然同意參加青年論壇，相較之下，侯友宜屢以行程衝突、時間無法配合等理由再三推託，玩弄青年學生的感情；侯總是把大話、狠話說好說滿，但最後不是假的就是虛的，從深澳電廠造假影片、不實資料，侯自己說「不怕辯論」，結果卻是逃避辯論、害怕檢驗，這就是不誠懇、不老實，選市長卻不肯談市政，只會消費深澳電廠，一直躲在發言人背後或用新聞稿來逃避。

對於侯友宜多次強調從基層警界出身，「不是政治人物」，蘇貞昌說，侯當了八年的新北副市長，已經是政治人了，「不要再偽裝素人，不像啦！」

對於蘇貞昌的批評，侯友宜回批，自己擔任新北市副市長八年來，對於市政的了解遠遠超過任何人，反觀「老縣長離開十幾年，新的朋友也不熟悉，建設也不了解。」

他表示，過去兩、三個月以來已舉辦三場論壇，討論托育、托老、居住正義、青年創業就業及勞動權益相關議題，「我跟青年對話多次了」，這次學生會邀請參與辯論，雙方都很慎重並積極協調，他尊重學生的決定，仍希望持續跟年輕人對話，報告未來能夠為青年朋友做些什麼。

對於蘇貞昌批評侯「偽裝成政治素人」，侯友宜表示，「咱是古意人，講話卡憨慢」，堅持用台灣人的感恩惜福、正派精神，帶著正氣力量往前走。