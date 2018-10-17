中國地方債爆表 占GDP六成

2018-10-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕標準普爾表示，中國地方政府隱藏債務預估已高達四十兆元人民幣（以下同，約一八五．四兆台幣），占中國去年國內生產毛額（ＧＤＰ）的六十％；這在中國經濟成長放緩，製造業又因美中貿易戰受創時，如此高的數字是相當恐怖的。

因很多表外債務在資產負債表裡看不到，中國地方債務有多少？各機構估算數字不一。但標普一份報告估計，中國地方政府融資工具（LGFVs）的債務規模已累積至三十兆到四十兆元，「這是一座夾帶巨大信貸風險的債務冰山」。

由於中國地方政府不得透過資本市場融資，因此只能建立不同的工具，來為基礎建設籌資，以美化成長數字。儘管近期地方政府獲准發行債券，北京當局也大力打擊地方政府的表外融資，LGFVs依然不受管制。

標普指出，近年來地方政府利用政府和社會資本合作（ＰＰＰ）及投資基金，來為許多基礎建設融資，「這是不斷增加地方政府隱藏債務的另一種方式」；但高負債的後果可能是，隨著中國經濟降溫，地方政府將爆發違約潮，尤其是較脆弱的縣市級或區級政府。

中國未來幾年經濟成長率預期將放緩，今年第三季經濟成長率估約六．六％，比第二季略微下滑；在此同時，中國政府正大力推動嚴厲的金融改革，緊縮表外取得信貸的管道，而美中貿易緊張持續升溫，未來幾個月可能導致中國出口減少。