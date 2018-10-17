「國進民退」玩真的 26上市公司改姓「國」

2018-10-17

因應貿易戰 學者質疑應深化改革 而非走回頭路

〔編譯羅綺／綜合報導〕受到美中貿易戰及經濟成長趨緩等衝擊，中國近年以「救市」為藉口，「國進民退」再次出現。根據中國國際金融公司九月統計，中國今年已有廿六家上市公司由「民企」轉為「國企」，多數股權轉由國有資本掌握；十月以來，中國國有資本入主民營上市公司更頻繁，例如安徽省國資委下屬公司準備大舉入股長信科技、江西合力泰科技的公司實際控制人已變更為福建省國資委。

「國進民退」一詞自二○○二年起，在中國經濟成長週期中屢被提起，意即「國有資產進入，民營資本被迫撤出」的現象。今年一月十四日中共黨媒旗下微博「旗幟」以「消滅私有制」為題發表文章，引發議論；但中國官方並未發聲，各界因此解讀，這可能是北京當局放出的「國進民退」風向指標。

近來民企「被國有化」涉及行業廣泛，從煉銀到度假村開發、環保產品製造都有。金融時報曾以「中國國有集團吞下困境中的民營公司」為標題報導，中媒則委婉報導「民營企業經營困難才求賣身」，在在顯示「當中國整體經濟形勢出現變化，首當其衝的是民企」。

中國流傳著「民企五六七八九」的說法，即民營企業貢獻全國五十％以上稅收、六十％以上ＧＤＰ、七十％以上創新、八十％以上城鎮就業，及九十％以上的企業數量，但卻得不到中央的關愛。事實上，中國銀行業對國企與民企差別待遇明顯，二○一六年企業新增貸款中，高達七十八％流向國企。

國企效率低 損經濟活力

北京政治學者吳偉批評：「黨和政府的控制深入社會每個細胞，是一種歷史性倒退」；更有學者質疑，北京當局應對貿易戰，竟不是深化改革，而是走回改革開放前「計畫經濟」的老路。

中國社科院金融與發展實驗室理事長李揚警告，「國進民退」趨勢將傷害中國經濟活力，雖然大型企業多為國企，但民企卻是支撐經濟的主要引擎；且國企效率普遍低於民企，要是國企向民企指派領導、書記，恐抑制民企生命力。

中國國資委發言人彭華崗週二出面滅火，稱「國企和民企的一種正常的市場化行為，是國企和民企互惠共贏的一種市場選擇，不存在誰進誰退的問題，更不涉及意識形態」。