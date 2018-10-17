趙偉國辭紫光存儲 傳被迫交出國家隊

2018-10-17

今年來三度卸下集團要職

趙對紫光控制權恐進一步被削弱

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰加劇，中國關鍵產業加速「國（企）進民（企）退」腳步。被視為中國半導體國家隊的紫光集團董事長趙偉國，近日卸任南京紫光存儲法定代表人，這是他繼今年四月卸任紫光股份及紫光國芯董事長、八月卸任清華控股董事後，第三度卸下集團要職；紫光集團持續引進國有資本，清華控股對紫光逾半持股到九月時已減至十五％，趙偉國對紫光的控制權未來恐進一步被削弱。

中媒「證券日報」報導，十月十二日，南京紫光存儲發生法定代表人變更，由趙偉國改為章睿擔任；分析指出，趙偉國從南京紫光存儲項目退出「是肯定的」。紫光存儲是紫光集團南京積體電路（ＩＣ）基地專案一期的建設單位，總投資七百億人民幣（約三一五○億台幣），是紫光第二條記憶體生產線，主要生產3D NAND Flash晶片。

紫光集團回應指出，南京紫光記憶體專案已經順利完成初期規劃等工作，由「一線人員」擔任法定代表人，有利於推動後續的專案施工；公開資料顯示，章睿為紫光工廠建設事業部總經理兼集團採購總經理，且列名武漢紫光特發商務服務董事長、北京通州商務園開發建設董事及武漢長江存儲科技服務公司經理。

趙偉國八月一日甫辭去清華控股董事職務，當時清華控股相關人士就說，基於「一崗雙責」理由，將由子公司紫光集團的中共「黨委書記」擔任清華控股董事；清華控股九月初也將紫光集團的卅％及六％股權轉讓給蘇州及海南國資企業高鐵新城、海南聯合資產管理公司，清華控股持股降至十五％，三方並簽署對紫光集團的「共同控制協定」。

趙偉國四月間閃辭紫光股份及紫光國芯的董事長及董事職務後，市場就傳出紫光集團將由中國國有大股東派任董座。當時趙雖表示是因工作繁忙無法兼顧而請辭，但中國半導體產業圈盛傳趙非「習核心」，且與「（共青）團派」前國家主席胡錦濤之子胡海峰關係密切，言論太爭議及招搖才是主因。