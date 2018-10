2018-10-16

英國知名塗鴉藝術家班克西(Banksy)的畫作「氣球女孩」(Girl with a Balloon),本月初在倫敦蘇富比拍賣會上自毀,震驚全球。事後,女買家仍以得標價104萬英鎊(約4300萬台幣)購得畫作碎紙,將其改名為「垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin),13至14日在倫敦市蘇富比藝廊展出,估有數千人冒著雨天排隊朝聖。

英國廣播公司(BBC)藝術評論家岡佩茨(Will Gompertz)推文引述蘇富比指出,每小時都有上千人排隊,而上次造成如此轟動的作品是達文西畫作「救世主」(Salvator Mundi)。(編譯陳正健)