挺韓國瑜網軍散布假訊息 IP來自中國

2018-10-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰激烈，民進黨參選人陳其邁律師團昨召開記者會，質疑許多支持韓國瑜的網軍，ＩＰ位置來自海外，包括中國，經常在網路散布不實訊息，目前蒐證掌握約二十人，其中包含韓國瑜臉書粉絲團小編。

韓：感謝網友 但發文應注意法律

對於陳其邁律師團指控出動暗黑軍團，韓國瑜回應，對於支持者在網路上的「仗義執言」，他必須說：「我不認識你，但是，我感謝你。」他提醒網友，發文須注意法律規範，不希望因為支持他而受到任何傷害。

陳其邁競辦律師團律師連立堅說，帳號設在海外的「李榮貴」，大量在臉書塗鴉牆、「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」等臉書公開社團，張貼誹謗陳其邁的文字，例如「陳菊、陳其邁被爆：親信跟高雄政府承攬工程」的假新聞、韓國瑜民調大幅領先陳其邁的假民調等。據查，「李榮貴」的ＩＰ位置來自海外，其他暗黑軍團的ＩＰ也都來自海外，包括中國在內。

陳其邁律師團蒐證 掌握約20人

律師李勝琛說，這類以假消息、假民調等偽造手法，涉及意圖影響選情的行為，製作者、發佈者與散佈者均有法律責任。律師葉婉玉表示，「幫我回家」這支影片，是抄襲成大學生二○一二至一四年，拍製鼓勵青年返鄉投票的影片，不料卻變成呼籲青年返鄉支持韓國瑜的競選影片，不僅侵害著作權，更是以不法手段企圖影響選舉，明顯違反選罷法。

韓臉書粉絲團小編 也在蒐證名單

陳其邁競辦發言人林瑩蓉說，變造影片顯然是在幫韓國瑜助選拉票，競選辦公室已陸續蒐證；至於未來是否提告，尚未決定。

連立堅說，目前約針對二十人蒐證，罪名包括刑法三一○條第二項的加重誹謗罪（可處二年以下有期徒刑）、選罷法一○四條的意圖使人當選或不當選罪（可處五年以下有期徒刑），兩罪都可一起告。

其中，韓國瑜臉書粉絲團的小編，因未阻止不實訊息張貼在臉書上，也在蒐證名單內。韓陣營則強調，那些都是網友自行張貼的訊息，小編無法辨別真偽。