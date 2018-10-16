黨職併公職溢領退休金 連戰、關中等17政務官 僅3人返還

2018-10-16

三四○五萬應還款 僅還一四○萬

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」去年五月上路，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金；但一年多來，包括前副總統連戰、前考試院長關中在內的十七名「黨職併公職」政務官，僅三人返還溢領的退休金共一四○萬元，僅佔應還款項總額三四○五萬元的四％，逾八成未還錢。銓敘部長周弘憲表示，不返還者，將移送法務部行政執行署強制執行。

立院司法及法制委員會昨邀考試院秘書長李繼玄與相關官員業務報告、備詢。民進黨立委李俊俋質詢指出，銓敘部今年五月十二日清點時發現，所有黨職併公職的退休人員中，有二一九人溢領退休金，總金額達兩億一九三二萬餘元，其中有十七名政務人員，應繳回三四○五萬元。

銓敘部原訂定今年八月十日為政務人員還款期限，但李俊俋揭露，這十七人中僅有三人還錢，總金額一四○萬元左右；所有黨職併公職退休人員的溢領總款項，至今僅追回六四三四萬元，要求考試院、銓敘部儘速催款。

銓敘部：不返還者 移送強制執行

李繼玄答詢表示，由於部分政務人員提出訴願，仍須依法辦理；周弘憲表示，未繳回款項將移送行政執行署處理，李俊俋則呼籲相關單位「動作要快」。據研判，待訴願等相關程序完畢，可能須半年時間。

根據李俊俋辦公室整理的資訊，十七名溢領退休金的政務官，包括連戰、關中、前台中市長胡志強、前司法院長施啟揚、前監察院長陳履安、前總統府秘書長吳伯雄、前總統府副秘書長黃正雄、前內政部長林豐正、前僑委會委員長焦仁和、前客委會主委黃玉振、前僑委會副委員長王能章、前教育部次長高銘輝、前考試院秘書長吳鴻顯、前考試委員洪文湘、蔡憲六、前監委黃肇珩、前外交部發言人冷若水；其中，以黃肇珩溢領五百餘萬元居冠，連戰則溢領十萬元。