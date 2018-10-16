百里侯攻防》國民黨地方戰報 比中央有信心

2018-10-16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央為全面了解各地縣市長選情，日前密集召回二十二個直轄市、縣市黨部主委做戰情報告；知情人士透露，這些地方主委回報的前線狀況「比中央還有信心」，但對地方請求應援糧秣，高層只有給了一句：「你們都知道黨現在的狀況！」

國民黨主席吳敦義曾宣示要拿下過半數縣市長席次，黨副主席兼秘書長曾永權最近公開指出，國民黨有八個穩定領先選區，七個選區呈五五波，三個選區待力爭上游，四個艱困選區，其中八個穩定領先加上七個五五波選區，並評估五五波選區就算掉了幾個，仍至少可以拿下十一塊執政地盤。

藍營原評估，所謂八個穩定領先選區為新北市、苗栗縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣、宜蘭縣，七個五五波選區為台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市、高雄市、金門縣。

但據知情人士透露，最近各地方黨部報告的最新戰情，「信心滿滿的縣市加起來更多了」，所謂「信心滿滿」是指選情至少呈五五波態勢以上，地方自評「比中央有信心」、更樂觀。黨內人士指出，目前要特別謹慎防範的既有執政地盤是台東縣與新竹縣，「不能讓手上的東西掉了」。

台東、竹縣防翻盤

據指出，藍營在台東縣原本民調大幅領先綠營十趴以上，由於「吳家」媳婦、前台東縣長鄺麗貞違紀參選，評估帶來三趴至五趴的不確定性影響，因此不能大意；至於新竹縣，雖然藍營已經整合成功，但楊文科仍落後台北市長柯文哲支持的徐欣瑩，而且空氣票明顯偏弱，必須靠五合一選舉的緊密結合，透過密集動員感染基層神經末梢。

另鑑於往年選情會報把所有地方黨部集合一起開會，效果不佳又難聚焦，曾永權最後改採召回個別縣市主委開會，並針對地方黨部所提需要中央支援事項研究協處。

黨內人士指出，像苗栗縣黨部日前就向黨中央提出前縣長劉政鴻與競選連任的苗栗縣長徐耀昌之間的癥結，在選前一個多月仍未解決，盼黨中央介入疏通關鍵地方人士與幾位相關的議員參選人，吳敦義等高層對於各地類似狀況，都會親自到地方協調。