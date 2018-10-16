百里侯攻防》民進黨轉守為攻 引擎全開催票

2018-10-16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨七月時推出「改革，挺下一代」做為年底選舉主軸，目標是守住現有十三座執政縣市城池，進一步搶攻新北市、台東縣。然而大環境不佳、支持者熱情未被激起，民進黨除將推出新的選戰主軸，以「改革不回頭，鬥陣顧台灣」做為口號外，策略上也要「轉守為攻」，盼在最後衝刺階段強化催票。

訴求「鬥陣顧台灣」

民進黨秘書長洪耀福自評，目前綠營執政的十三縣市，直轄市部分，桃園市、台中市、台南市、高雄市等四都選情穩定，可望繼續執政；其他非直轄市的九個執政縣市，宜蘭縣還有待努力，彰化縣及嘉義市則呈現五五波。非執政縣市方面，民進黨力拚攻下新北市，也對拿下台東縣寄予厚望。

針對選前一個多月再推出新的選戰主軸，黨內高層指出，改革是民進黨執政後的重要方向，過去幾年沒辦法做的事情，民進黨執政的中央政府和地方政府確實都有做出成績，這些改革的成果應該成為正面加分。新的選戰主軸，是希望為選舉加上「引擎」，點燃民眾對於民主社會改革的熱情。

高層指出，面對國內情勢改革劇變及全球經貿和地緣關係變化，相關選舉訴求也應重新因應和調整，「改革不回頭」、「大家一起顧台灣」就是在這概念下產生，也呼應蔡總統國慶演說的基調。

民進黨在全台選情趨冷，各項民調也顯示，綠營支持者表態意願偏低，就連過去被視為綠營鐵票區的高雄市等，民調支持度也被對手拉近。如何讓支持者有動力投票，成為黨內最煩惱且亟須解決的難題。

近期民進黨嘗試「轉守為攻」，由立院民進黨團針對選舉時事議題，密集召開具批判力道的記者會，以甩開過去一段時間被壓著打的劣勢。

為固票搶救選情，總統府秘書長陳菊也全台奔走，多次為民進黨高雄市長參選人陳其邁助選，還親赴宜蘭縣溝通黨內整合問題，在苗栗縣等縣市也可見陳菊助選身影。

蔡英文的「一條龍」領導風格，由洪耀福、選對會共同召集人陳明文、林錫耀等人主責選務，掌握各縣市選情狀況，不定期找各地團隊開會。