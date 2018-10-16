陳學聖批綠捷假動工 藍議員卻去比讚

2018-10-16

陳指沿線土地尚未取得 恐動工即停工 桃市府：既成道路施作 沒有用地問題

〔記者陳昀、周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府第一條自辦興建的桃園綠線捷運，昨在八德區舉行「GC01標高架段（南段）土建統包工程」開工祈福典禮；國民黨桃園市長參選人陳學聖則舉行記者會大潑冷水，抨擊是「假動工、騙選票」。

諷刺的是，與陳學聖大動作開記者會的只有三名國民黨議員，但與市長鄭文燦一起出席動工祈福典禮的多位議員中，卻包括副議長李曉鐘、呂淑真、劉茂群、蘇家明、林政賢等五位國民黨市議員，議員們還一起比「讚」，陳學聖形同被自家議員打臉。對此，陳學聖表示，議員們是基於禮貌及對鄉親的尊重而出席，不代表不支持他選市長。

被自家人打臉 陳：議員基於禮貌出席

桃園綠線捷運全長廿七．八公里，總經費九百八十二億元，預計二○二五年完工；其中GC01標高架段土建統包工程分為南、北段，全長九七五二．四公尺；北段部分明天另將舉行開工祈福典禮。

陳學聖與國民黨籍市議員梁為超、詹江村、陳美梅召開記者會指出，綠線捷運工程分為五個標案，至今只順利推動GM01標機電系統統包工程、GC01標高架段土建統包工程標，沿線土地尚未取得，質疑市府只是在公有土地上打個樁，就想唬弄桃園市民，恐面臨「動工即停工」，讓交通黑暗期拖更長，而這許多工作是前桃園縣長吳志揚任內完成的，四年來鄭文燦沒作為，現在卻為拚連任硬要動工，動機可議。

桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，昨天是實質動工，綠捷採「設計與施工並行」的統包招標執行，不需等全部設計完成才能動工，且廠商已完成環評申報開工及優先段細部設計；而且GC01高架段都是在既成道路施作橋墩、樑柱，沒有用地取得問題。

鄭文燦：納入前瞻 才能實現捷運夢

鄭文燦在動工典禮表示，桃園從二○○八年決定興建捷運，過程多舛，升格後市府協調立委協助，爭取到行政院於二○一六年四月核定綠線捷運綜合規劃，並將綠捷與中壢延伸線納入前瞻基礎建設計畫中，才有機會實現捷運夢，打造「北北桃一小時軌道生活圈」。