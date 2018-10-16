五星共產寺拆除費未繳 決強制執行

2018-10-16

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化「五星共產寺」違章擴建部分已由彰化縣政府拆除完畢，縣府在兩週前就寄出行政處分書，要求產權人魏素丹繳納拆除費用四九○萬元，但直至昨日下午五時三十分期限前，都未繳付。魏家人認為拆除費太貴，無法接受，已向彰化縣政府提出訴願；彰化縣府建設處強硬表示，期限到未繳，就送行政執行署強制執行。

彰化百年古剎「碧雲禪寺」斥資上億增蓋前方正殿，後來發生產權糾紛，由建商魏明仁姊姊魏素丹取得產權與建物。兩年前魏明仁接手把佛像移出，改置毛澤東像，天天升五星旗，自詡「二水共產基地」，彰化縣政府上月二十六日起強制拆除，拆除費用四九○萬元由縣府墊付，限期兩週繳納，魏家卻遲遲未繳。

記者致電產權人魏素丹，電話未接；魏明仁妻子受訪表示，魏明仁與魏素丹不在家，且認為彰化縣政府「還真是會算」，一分不差、一塊錢不少，拆除費用整整四九○萬元實在太貴，他們無法接受，日前已提出訴願，一切等訴願結果後再說。

縣府建設處副處長陳威宏表示，行政處分書已在本月二日寄出，限期兩週繳納，未繳就移送行政執行署強制執行；強制執行會針對受處分人所有財產進行清查，清查完之後會限期繳納，若不繳納，將強制拍賣其財產償還，上週已針對受處分人財產狀況進行了解，並未有脫產情形。