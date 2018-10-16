遏止連署造假 中選會擬修公投法

2018-10-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨三公投案的死人連署均破萬人，由國民黨立委盧秀燕所提「反空污」公投，竟出現已故資深演員張冰玉亡夫也參與連署，比美國影星勞勃狄尼洛被造假連署更離譜，中選會擬修公投法遏止亂象。

資深演員張冰玉亡夫竟也連署

據查對結果，國民黨「反空污」公投提案，死人連署共一萬一八四九人，北市佔二五九一人，連住在大安區退役軍人酆宗銓，他早在連署前死亡，卻能參與「反空污」連署，其妻為演過「倚天屠龍記」滅絕師太的藝人張冰玉。

他山之石 立委︰美最重判刑六年

民進黨立委蔣絜安在立院內政委員會質詢表示，在野黨三公投「公然造假」，以國外案例來看，美國蒙大拿州最高法院在二○○六年判決提及，偽造公投連署是重大舞弊行為，可透過公開連署書，讓熱心公民進行比對有無造假，有問題的創制案是不能交付公投的。

她提及，美國科羅拉多州、阿拉斯加州、阿拉巴馬州，都出現過公投連署造假案例，造假人最重面臨六年刑期，台灣對於超過門檻的造假公投，中選會似乎束手無策，應要盡快修法。

中選會主委陳英鈐表示，美國會公開連署書三十天給民眾查閱，發現造假可向法院提告，由法院判決公投假連署無效，會盡快提出解決辦法。

民進黨立委張宏陸質詢則指出，他擔心個資被國民黨拿去連署，並反問「你擔不擔心？」陳英鈐坦言，「我也會擔心，未來將修法進一步遏止」，並舉例說，美國公投連署書須公開檢驗有無造假，過去在華盛頓舉辦的一項公投，曾被人抓到連影星勞勃狄尼洛都參與連署，結果證明是造假。

中選會發言人陳朝建表示，日前在中選會委員會審議公投案件時，有附帶意見指公投法制規範不足，中選會將汲取各界聲音、借鏡外國法制與委託專家學者研究，做為日後修正參酌基礎。