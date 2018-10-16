郵協資產 交長承諾一年內收回

2018-10-16

〔記者陳宜加／台北報導〕接收日產的財團法人台灣郵政協會，龐大資產遲遲未能收歸國有，民進黨立委葉宜津、鄭寶清昨痛批交通部毫無作為，要求撤換曾代理中華郵政董事長的政次王國材、郵電司長王廷俊；交通部長吳宏謀承諾，一年內完成捐贈事宜。

立法院交通委員會昨審查交通部所屬財團法人預算案，接收日產成立的郵協成為質詢焦點。葉宜津表示，郵協前身為日治時期「財團法人台灣遞信協會」，但台灣電信協會、圓山飯店等單位，亦為黨國不分的時代產物，如今全已回捐國家，落實轉型正義，獨缺郵協。

葉宜津指出，立法院一○四年決議，郵協在保障原有會員基礎下，將資產回捐國家；總統府公報也要求將失職人員移送監察院調查懲處，但時隔兩年多仍未完成，郵協事實明確為國產，恐如當年的糖協資產被私吞。

交通部郵電司長王廷俊表示，郵協董事會去年決議將資產陸續回捐，首批捐贈九十五筆土地，但五名工會董事提告，認為決議無效。去年底一審判決交通部勝訴，但十月十一日二審判決交通部敗訴，仍有變數；反觀電協將名下一四一筆土地、三筆房屋，總值約十億元資產回捐國有，並未造成爭議。王廷俊表示，「財團法人法」上路前，已經依立院決議處理郵協資產，但考量郵協仍肩負政策性任務，解散又有法律問題。

不滿無作為 立委點名撤換政次王國材

葉宜津批評，郵協資產不願還給國家，以為可霸佔，損及轉型正義，更損及國家信譽與政府威信，交通部政次王國材代理中華郵政董事長期間，毫無作為，應思考個人去留，並要求吳宏謀檢討不適任事務官。

立委林俊憲、鄭寶清也痛批，郵協雖已回捐近十七．四億元房產，僅為障眼法，名下光土地資產仍有一百一十億元。委員會最後通過多名立委臨時提案，要求交通部於三個月內完成檢討郵協資產捐贈事宜、一年內完成捐贈。

吳宏謀表示，處理不夠嚴謹，將認真、快速檢討，資產該歸誰就歸誰，「即使親兄弟也要明算帳」。郵協資產應收歸國有，交通部將依法行政、履行程序正義。