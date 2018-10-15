教宗方濟各 問候蔡總統

2018-10-15

封聖大典前 陳建仁覲見教宗

〔記者呂伊萱、編譯魏國金／綜合報導〕副總統陳建仁伉儷於義大利時間十四日，出席已故教宗保祿六世等人的封聖大典。陳建仁會前覲見教宗方濟各，代表蔡英文總統及台灣人民，面邀教宗來台訪問並為台灣和世界和平祈禱，教宗主動請陳建仁代為向蔡總統問好，也表示他會為台灣祈禱。

陳建仁十三日也於梵蒂岡舉行的公宴中致詞表示，台灣與教廷在民主人權、宗教自由等方面擁有共同價值，台灣作為宗教自由與融合的典範，將持續深化雙邊實質交流，增進與教廷之間和平人道與慈善的夥伴關係。

邀教宗訪台 為台灣及世界祈禱

陳副總統是在封聖大典前覲見教宗，將耶穌會賴甘霖（Andres Diaz de Rabago）神父簽名的紀錄片贈送給教宗，出身耶穌會的教宗看見禮物後說，他知道耶穌會在台灣做得很好，並請陳副總統代向蔡總統問候。

數萬群眾十四日聚集梵蒂岡聖伯多祿大殿廣場，見證先教宗保祿六世（Paul VI）、薩爾瓦多羅梅洛總主教（Óscar Arnulfo Romero y Galdámez）等七人的封聖。教宗方濟各配戴因捍衛薩爾瓦多窮人而遭槍殺的羅梅洛，遇害染血的聖袍腰帶，並使用一九六○年代推動教會現代化改革的保祿六世的聖餐杯與白羊毛披肩主持封聖彌撒，彰顯這名首位拉丁美洲教宗的深刻影響。

副總統伉儷座位的兩側，分別為宏都拉斯副總統Olga Alvarado及夫婿、烏干達副總統Edward Kiwanuka Ssekandi。

出席封聖典禮的貴賓，還包括義大利總統Sergio Mattarella、智利總統Sebastian Piñera及西班牙前王后索菲亞（Sofía Margarita Victoria Federica）等十餘國特使團。

中國放行兩主教 參加主教會議

此外，中國政府此次破例放行兩位中國主教參與世界主教會議，讓兩岸主教首度同台。台灣代表、嘉義區主教鍾安住受訪時表示，他在會中與中國主教握手寒暄，互動時沒有特別感覺，差別只在於雙方交談「不必用英文，可以直接說中文」。