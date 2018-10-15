柯搶新黨票？ 丁：有把握不擔心

2018-10-15

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨安排十幾場公開造勢活動，一早幫新黨台北市議員潘懷宗站台，副市長鄧家基也現身上台致詞誇讚潘，向台下鐵桿藍民眾搏感情，挺台北市長柯文哲的民進黨籍民政局長藍世聰也低調到場致意。柯、丁昨搶票意味濃，但丁受訪時很有把握，指潘已說百分之百支持他。

藍世聰現身潘懷宗造勢場

士林北投區議員潘懷宗造勢現場一片鐵桿藍，國民黨中央委員連勝文致詞表示，二○一四年選舉綠營士北區傳統票倉投票率很高，反之藍營傳統票倉投票率很低，若不出來投票，新黨和國民黨參選人都很辛苦也很危險，若希望城市更進步，就請一定要衝高投票率，丁守中才有可能當選。

連勝文表示，民進黨選情越差，過去講的話就會變，若首都議會藍營選得沒綠營好，讓民進黨拿走議長寶座，只會變本加厲、絕對不會改變，「唯有失去權力才知道要改變」。

另外，丁守中出席信義區後援會成立大會致詞則指，中華民國面臨兩個危機，一是民進黨中央執政卻不拚經濟發展，全都拚政治鬥爭；二是有個無厘頭的市長，完全市政擺爛。對於姚文智近日開出「當選拆蔣公銅像」支票，丁也酸回，「台北市民關心這些問題嗎？」「台北市民低薪窮忙，你去拆蔣公銅像有用嗎？」丁說，如果姚繼續操作意識形態，對於加速繁榮是一點幫助都沒有。