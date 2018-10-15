拒辯 柯酸對手：吃飽閒閒沒事做

2018-10-15

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲民調持續領先，近一個月來回絕各方辯論邀約，柯昨受訪仍堅持「十一月八日我請假後再說」，還酸對手「吃飽閒閒沒事做」，不像他還要上班。

11月8日請假後再說

廿所大學學生會將在廿一日舉辦「雙北市長青年論壇」，參選台北市長的國民黨丁守中、民進黨姚文智、無黨籍李錫錕等人都表態參加，柯文哲卻婉拒。姚文智連日批評，首都市長選舉辯論是基本要求，柯不參加是可恥之事，市民應群起唾棄。丁守中昨天上午也批柯，作為台北市長竟然連電視辯論都不敢接受，到現在還迴避，「這樣的市長只靠網紅作秀，靠大量公帑去做臉書宣傳，這就是我們市長選舉的墮落！」

柯文哲昨早接受媒體聯訪，回酸「其他兩個參選人，他們每天吃飽閒閒，我還在上班耶！」還說自己態度很明確，就是等到十一月八日請假後專心選舉，總不能都在想選舉的事。

而向來挺柯不遺餘力的民進黨籍台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲，昨也成立柯文哲家長後援會，席開四十桌。會前他拿出黨證，還嗆若黨要開除他，記得原因要寫上「我支持柯文哲！」

民進黨台北市黨部主委陳正德昨表示，選戰進入倒數階段，最重要的是如何衝高選票，類似情況要處理也處理不完，因此採「不告不理」原則，有人檢舉才會調查確認是否違反黨紀。