六都參選人合體 藍營高喊全壘打

2018-10-15

〔記者陳建志／台中報導〕年底選戰進入倒數，國民黨喊出「決戰中台灣」，昨晚在台中舉辦「六都合體，萬人挺燕」晚會，為台中市長參選人盧秀燕造勢，除前總統馬英九、國民黨主席吳敦義到場，國民黨六都市長參選人也同台，聲勢浩大。吳敦義宣示要從台灣頭贏到台灣尾，先拿下二○一八，二○二○重返執政。

萬人挺燕 馬吳同台

昨晚的造勢現場，國民黨氣勢如虹，主持人高喊「要變天了」、「國民黨全壘打！」除六都參選人輪番上台，彰化縣王惠美、南投縣林明溱、雲林縣張麗善等縣長參選人也輪番上台。

桃園市長參選人陳學聖批評，市長鄭文燦上任後把鐵路高架化改成地下化，結果毫無進度，還批新北市民不要的深澳電廠改到桃園，強調桃園不要當「細漢耶」，要讓鄭文燦下台；台南市高思博則問鄉親「這幾年你過得好嗎？」要大家追求改變，並說如果台南改變，台灣就得救了。

台北市長參選人丁守中批評，民進黨上台後，讓兩岸間對撞、民生蕭條，台北市有一個擺爛的市長，台灣要止跌回升，只有贏回台北首都；新北市長參選人侯友宜則說，人生最重要的價值，就是愛國家、公平正義，並說一個燃煤電廠，要蓋時說沒電，不蓋時說電夠了，根本毫無章法，要大家一起監督政府做對的事。

高雄市長參選人韓國瑜則說，最近被民進黨戴上「黑道、菜蟲、色情狂」的帽子，質疑一場選舉有必要搞成這樣嗎？批評對手不用奧步就不會選舉，強調選民要求很低，只希望安居樂業。

盧秀燕則表示，她因為看到空氣變差才決定挺身而出參選，批評這幾年台中負債達一千二百億元，平均薪資是六都最差，若當選台中市長，將推出「台中富士三」計畫，就是「富裕城市三大策略」，要發展「前店、後廠、自由港」，讓台中優質的產品有好出路，還將進行法令鬆綁，並說要直球對決民進黨、蔡英文，讓民進黨下台。

吳敦義則對二○一四、二○一六年敗選向支持者表示歉意，再批蔡英文乘雲豹車勘災，以及高雄、台南路面坑洞、張天欽「東廠事件」，要大家全力支持盧秀燕。

馬英九表示，看到現場的氣勢，表示盧秀燕成功在望。他說，台灣去年經濟成長率二．八五％，全球達三．七％，民進黨卻自我感覺良好，唯有讓國民黨重返執政經濟才會好。