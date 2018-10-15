台灣頭到台灣尾 蔡籲鄉親挺改革

2018-10-15

〔記者林欣漢、侯承旭、周彥妤、王榮祥／綜合報導〕年底選舉倒數四十餘天，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天從台灣頭奔波到台灣尾，輔選黨籍縣市長參選人，先到基隆，接著到北市、屏東、高雄，拉抬林右昌、姚文智、潘孟安、陳其邁聲勢。蔡英文說，台灣選舉近了，中國企圖影響台灣的民主，呼籲人民要透過投票結果，向全世界和中國表達台灣不接受打壓。

共同向中國打壓說不

蔡英文昨天先到基隆，參加林右昌的競選總部成立大會。她說每一次來，都感受到基隆的改變，每一天，基隆都變得更好，請市民再給林右昌四年時間，讓改革繼續走、建設繼續做。

姚文智內湖、南港區後援會昨舉辦成立授旗授證大會，現場湧入約兩千人。蔡英文到場致詞表示，相信大家感受到姚的選情正在向上提升，籲支持者凝聚信心相挺，支持「高高帥帥」、勤跑基層，又不斷提出政策、認真的姚文智。

爭取連任的屏東縣長潘孟安昨晚成立競選總部，蔡英文南下站台力挺。蔡英文表示，中國最近在外交和國際場合不斷打壓台灣，這是因為台灣的選舉近了，中國企圖影響台灣的民主，中國愈打壓台灣，愈能代表民進黨堅持台灣主權和尊嚴的路線是對的。

蔡英文指出，日前國慶日演講，她向大家說明兩年多來台灣的改革成績，改革一件一件做，不只做對而且做好，如果國民黨再回來，所有改革的成績都不見了。她呼籲人民要透過年底投票結果，向全世界和中國表達台灣不接受打壓。

蔡英文昨天最終站來到高雄市長參選人陳其邁在鳳山的造勢晚會，現場湧進超過兩萬人，總統府秘書長陳菊也到場力挺，陳其邁更與牽手吳虹一起上台，爭取鄉親支持。

蔡英文指出，二十年來，民進黨為高雄帶來許多改變，但什麼也沒有做的人、拖延高雄建設發展的人，甚至認為高雄人的犧牲是理所當然、毫無歉意的政黨，竟然批評高雄「又老又窮」，說高雄年輕人都要「北漂」，這樣的批評對高雄人不公平，她不能接受，相信努力改變這個城市的花媽、陳其邁，還有在場的高雄鄉親都不能接受。

小英向高雄鄉親喊話，年底請大家一人拉十票，讓陳其邁當選、讓議會過半，跟全世界講咱台灣人對保衛主權的決心、跟全世界講咱台灣人對改革的期待。