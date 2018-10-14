褒台貶中 美WTO大使：學學台灣承諾

2018-10-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國駐ＷＴＯ（世界貿易組織）大使施丹（Dennis Shea）在華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）表示，中國的經濟制度和ＷＴＯ規範不相容，美國正和日本、歐盟推動改革ＷＴＯ的可能方案，共同應對中國強迫技術轉讓、對國有企業補貼、非市場性經濟政策等問題；美國希望更多國家像台灣一樣承諾自主改革，並呼籲其他ＷＴＯ成員對此問題發聲。

台定位已開發國家 不再享優惠

施丹在ＣＳＩＳ研討會上答詢時表示，最近一次ＷＴＯ貿易政策檢討會議（Trade Policy Review）上，台灣承諾在未來談判中，將不再以「開發中國家」定位和享有該定位的「特殊和差別待遇」優惠；台灣將以「已開發國家」定位參與談判，美國希望看到更多像台灣這樣的例子。

抨擊中國 是保護主義最濃國家

施丹為美國副貿易代表，對美台與兩岸經貿議題熟悉，也曾訪問台灣。他七月曾在ＷＴＯ總理事會議上發表「中國破壞貿易的經濟模式」演說，抨擊中國標榜是自由貿易和全球貿易體系捍衛者，實際上卻是世界保護主義和重商主義色彩最濃國家，自二○○一年加入ＷＴＯ以來，未邁向以市場為導向的政策和措施。

施丹不認同中國自居「開發中國家」，曾提出應檢討中國ＷＴＯ會員資格。在ＷＴＯ架構下，開發中國家的關稅減讓幅度及對敏感產品市場的保護，享有的條件優於已開發國家。

施丹指出，美國改革ＷＴＯ的優先順序，首先是提高透明度，其次是效率；中國是「非市場經濟」國家，在智慧財產權保護、強迫技術轉讓、國有企業享優勢和政策補貼、其他非市場經濟政策等方面，都引發很多國家不滿，現行ＷＴＯ規則無能力應對中國這些問題。

推動ＷＴＯ改革 不再對中妥協

美國、歐盟和日本下月將在巴黎就ＷＴＯ改革議題展開最終協商；一旦美、歐、日達成共同協議，將和其他ＷＴＯ成員協商。施丹說，「對於規則可行性和其是否能確實顯著改變中國的行為，我們或許有點懷疑，但這不意味不該採取這種做法」，一些開發中國家也認同美、歐、日三方觀點和立場。目前美國和歐盟對ＷＴＯ仲裁機構的改革仍有分歧。

施丹表示，過去已向許多ＷＴＯ體系內朋友說明，尤其有關中國的貿易問題上，採取妥協折衷做法已不再可行，「我們確實需要認識到，中國的經濟制度和ＷＴＯ的規範不相容」；如果ＷＴＯ成員關心，就必須在這個問題上發聲。