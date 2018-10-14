高雄鐵路地下化 今通車

2018-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕斥資近千億元、費時十年完工的高雄鐵路地下化工程，昨晚十點廿七分由台鐵高雄站開出最後一班平面列車後，今天清晨六點切換軌道正式地下化。台鐵昨晚特別舉辦「再見！高雄臨時站」晚會，宣告臨時站功成身退，也代表被鐵軌分隔百餘年的高雄都會區，將以綠廊「縫合」成全新的城市樣貌。

斥資近千億 港都展新貌

台鐵高雄站現有站房為臨時站，分前站與後站，於二○○二年三月二十八日啟用，各為地上三層建築，與月台以人行天橋連結；原日治時代興建的前站站房，因配合鐵路地下化工程，被往東南方遷移八十二公尺保存，地下化通車後，將擇期遷回原處成為高雄地標。

高雄鐵路地下化工程範圍北起高雄市左營區新左營車站南側，南達高雄市鳳山區大智陸橋前，總長度約十五．三七公里，總經費九九八．六九億元。地下化沿線除既有的左營、高雄、鳳山等三站，也新增七處通勤站，由北往南依序為內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義。

沿線新增7處通勤站

昨天臨時站歷任站長都出席臨時站最後一夜，引領民眾在站區作最後巡禮，第五月台則湧入大批民眾，絕大多數是鐵道迷以及懷念平面列車的市民，列車啟動離開時，站長們與鐵道迷一起揮手，向最後一班列車說再見，場面熱絡感人。

列車離開後，月台上仍留有許多民眾，拿起相機或手機記錄每個角落，希望留下任何回憶點滴；台鐵高雄站人員深夜繼續加班整備，迎接明天高雄新站啟用。

最後一班車 月台擠爆

家住屏東潮州、在高雄擔任廚師的黃澤霖，昨晚搭車回家時才知道坐的是高雄臨時站最後一班平面列車，他說，平常都搭這班車回家，通常乘客都少少的，昨天人潮卻突然擠爆月台，原來是最後一班車，感覺很特別。

行政院長賴清德今日上午將出席通車典禮，見證高雄城市轉變的歷史一刻。家住苓雅區的市民吳文堯昨日開心表示，高雄長期被鐵路切割成南北兩區，未來有機會連結在一起。三民區的黃小姐發現，以前面對鐵路的住家多半緊閉門窗，近期陸續有住家敞開後門與窗戶，還有商家計畫改變門面，對著原有鐵路做生意，相信會有越來越多住戶，隨著鐵路地下化改變生活模式。