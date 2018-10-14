北市長選戰》姚拉攏教師 當選禁五星旗

2018-10-14

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨行程滿檔，連趕六場與黨籍市議員聯合競選總部成立，並參加教師後援會成立大會。姚文智致詞表示，他若當選會更快速推動轉型正義，且將台北市所有蔣介石銅像用最快速度處理掉，而為求對等尊嚴，「就讓今年聖誕節過完，中國的五星旗不能在台北市飄揚，好不好？」語畢，台下教師熱烈掌聲大聲喊好！

姚文智教師後援會長由退休校長溫貴琳擔任、前中山國中音樂老師蕭曉玲號召組成；姚文智昨致詞批評台北市長柯文哲是liar，並指中國不准插台灣國旗，反觀台北市現在卻是五星旗飄揚，法務部說這是言論自由，但法律見解錯誤，因為國旗國徽法規定，國旗若和他國國旗同時張掛，須顧及對等、尊嚴。他上任後，若北京、上海可以掛中華民國國旗，「那我就投降，也讓你掛五星旗」，但對岸若禁止掛我國國旗，台北市也不該掛五星旗。

談到轉型正義，姚認為民進黨推動太慢，他當選後會更快速推行轉型正義，火速處理掉台北市的所有蔣介石銅像。

姚文智最後不忘端出政策牛肉，他允諾推動優質高中教育、基本教育、實驗教育，且會進一步推動母語教育。

知名作家馮光遠昨也出席教師後援會，會後聯訪時呼應姚文智的兩岸觀點；馮表示「台灣最大的敵人是中國」，中國砸錢干預各國政治，台灣一定要有警覺心 。