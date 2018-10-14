北市長選戰》柯回擊賴揆 愛民價值相同

2018-10-14

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德前晚為民進黨台北市長參選人姚文智站台，提出「國家首都市長代表國家，市長要跟國家有相同價值 」主張，被解讀是暗批台北市長「柯文哲與民進黨政府價值不一致」。柯文哲昨回應，所謂的價值是「愛民」，若都把人民福祉放在最優先考量，不可能中央和地方不一樣。

柯文哲昨出席親民黨台北市議員黃珊珊的競選總部成立大會，再次與親民黨主席宋楚瑜同台。

柯文哲表示，所謂的價值他覺得是「愛民」，若把人民的福祉當成「第一優先」，不可能中央和地方不一樣，他把台北市議員李慶元贈送的「民生第一」匾額，掛在台北市政府開會的地方，代表把人民福祉當作最重要的事來思考，中央、地方不會有不同調的問題。

對賴清德前天宣布停建深澳電廠，柯文哲說，週四晚上經濟部還在發文替深澳電廠辯論，週五政策就轉彎，顯然這個決策是很少數人（參與），而電廠是科學題目，要用數字來回答，「為什麼過一個晚上，他們突然就認為電夠了，這到底怎麼回事？怎麼計算的？」我跟你們一樣一頭霧水。

至於大台北地區供電是否足夠？柯文哲說，這很難回答，他們曾找英國駐台代表討論，因全世界ＧＤＰ成長、平均用電量卻下降的只有英國，但這牽涉到整個產業的轉變，所以台灣的能源政策或經濟發展政策有要急轉彎或如何？中央要解釋為何過一個晚上突然電就夠了。