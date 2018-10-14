誰拍板深澳電廠 公文大戰》朱貼文反擊︰蘇任內通過擴建環評

2018-10-14

〔記者何玉華／新北報導〕針對深澳電廠的核定始末，新北市長朱立倫昨晚在臉書PO文反擊，他表示，二○一六年政黨輪替後，新政府從倉庫裡翻出深澳電廠計畫，這是中央的權力，但掌握權力者也應該承擔責任，扭曲事實、推諉他人不是最高行政首長應該有的態度，話說得重一點，未來院長的指示如何讓部屬信服？如何讓地方政府尊重？

朱立倫表示，行政院前天深夜發出公文，指深澳電廠擴建案是朱立倫任政院副院長時「核定」，讓他有點驚訝，不像他過去所認識的賴院長。

朱立倫指出，深澳電廠擴建案是二○○六年於蘇貞昌擔任行政院長任內通過環評，並編列九年（二○○六～二○一四）預算，二○○八年國民黨執政後，一開始也延續蘇院長計畫，但面臨當地民意強烈反彈，國民黨沒有把手伸進環評，而是選擇尊重民意、終止擴建計畫。

他反駁說，賴揆拿他主持「節能減碳會議」的紀錄，指是「朱立倫拍板」深澳電廠，未免離事實太遠，會議只是證明朱立倫注重節能減碳，要求正在營運的機組提升效率、降低排碳量，但深澳電廠早在二○○七年就除役，二○一○年的排碳量已經是○，還能怎麼減碳？

朱立倫表示，網路上還有台電公開的新聞稿，二○一○年深澳電廠編列的預算，只用在舊有機組拆除作業，沒任何開發行為，難道沒有幕僚提醒賴院長這一點嗎？

新北市政府昨也提供「深澳電廠大事紀」，指深澳電廠是二○○七年九月底除役、停止發電。新聞局長張其強指出，「拆舊廠蓋新廠更新擴建計畫」在二○○五年由行政院院會通過，二○○六年通過環評、二○○七年九月底深澳電廠除役，當時的行政院長都是蘇貞昌。

蘇營︰朱為助選考量 否認事實

蘇貞昌的發言人黃韋鈞反駁說，朱立倫在二○一○年三月召開的節能減碳會議，深澳電廠的「汰舊換新計畫」也列在報告中，代表深澳電廠原本就存在，為了達到節能減碳目的，朱立倫才要求經建會「儘速審議並協調相關部會解決遭遇問題」，如今因為助選考量，否認事實。