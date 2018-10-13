中國打壓台灣》只准中國居住證 台胞證也進不了聯合國

2018-10-13

〔記者彭琬馨、鍾麗華／綜合報導〕台灣民眾過去要進入聯合國機構參訪大多需要出示中華民國護照與台胞證，不過有民眾發現，現今持台胞證也無法順利入場。據了解，有民眾在網路預約美國紐約聯合國總部導覽，到現場才發現無論是中華民國護照或台胞證都無法入場，駐衛警出示相關規定，強調目前台胞證已不被聯合國認可，應提供如中國居住證的身分證件才能入場。

中國九月起發放台灣居民居住證，而從參訪聯合國的證件由台胞證轉換成居住證等中國證件，顯示中國有意進一步逼迫台灣人在國際上使用中國政府發給「中國公民」的身分證件。陸委會日前也提醒指出，「居住證」是中方單方面將在大陸的台灣民眾納入戶政管理，並在國際法與國內法層面製造對台行使管轄的假象。

外交部昨表示，已請駐紐約辦事處了解相關情形，並將持續透過管道向聯合國相關部門抗議。

針對我國人持續遭聯合國機構拒於門外一事，今年聯合國大會期間，我十二個友邦聯名致函聯合國秘書長，其中一項訴求即為台灣遊客不應該被要求出示台胞證，才能進入聯合國等機構。

學者︰中國遲早要台灣人辦身分證

此外，陸委會與政大法學院昨合辦中國居住證衝擊與影響座談會。台師大政治所教授范世平認為，中國發放台灣居民居住證，這是邁向發放中國身分證給台灣民眾的一個過渡，未來也不排除北京直接取消台胞證，讓在中國的台灣人只拿居住證，或「一步到位」直接發身分證，他認為，「這是遲早的事，而且腳步會加快」。

范世平強調，在美中貿易戰下，中國若拿台灣開刀，直接要在中國的台灣民眾辦中國身分證，他一點也不意外。這可滿足中國的統戰宣傳，把台灣「類國民化」、「內國化」。

東吳大學法律系教授程明修說，居住證有「公民身分號碼」、指紋資訊，代表已把台灣民眾鎖定到中國公民的法律地位，這確實有國家認同模糊的疑慮，作為取消部分公民權的論述依據，合憲性會比較高一點。