軍方︰有助我國防安全

2018-10-13

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福表示，美國確實朝向與台灣發展「更常態化」，且是政府對政府的「外國軍售」關係，國防部發言人陳中吉昨對此表示，感謝美國基於台灣關係法，協助中華民國國防戰力提升，未來能及時獲得裝備、零附件，對國防安全助益非常大。

潛艦國造 洛馬可望承接作戰系統整合

另據指出，針對台灣發展國造潛艦（ＩＤＳ）計畫，美國提供協助的內涵將越來越吃重，美商洛克希德．馬丁公司目前擔任我國「劍龍級潛艦性能提升計畫」的系統整合任務執行單位，未來ＩＤＳ計畫中，預料洛馬公司也將擔任ＩＤＳ計畫作戰系統項目的系統整合重任。

相關人士說，美國政府先前同意美國廠商可對台灣進行潛艦國造計畫進行行銷，接下來，美方可能會在年底前宣布，同意洛馬公司承接台灣ＩＤＳ計畫的系統整合合約。

他表示，這項發展已相當成熟，只待雙方政府確認後即可對外公布。洛馬為了做好承接台灣ＩＤＳ計畫重任，已對外公開徵求美籍駐台項目計畫經理及技術人員。

軍方官員指出，美台軍售案的內涵未來將有結構性的變化，美國政府過去的對台軍售型態，是個案分別審查通過後，再一次性包裹式宣布，最新型態改採「個案審查通過、個別宣布」，將可大幅節省我國採購時程。

官員強調，經台美雙方會商後也達成共識，美方將協助台灣建立美軍「效益後勤」制度，未來美國政府若以軍售方式出售武器系統給台灣，將會以該系統的「全壽期」為合作期限，由美方原廠提供該型武器系統從交貨服役、壽命中期的更新，到武器系統壽命終期的汰換，長達廿五到三、四十年的後勤保障服務。