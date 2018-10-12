台股狂洩660點 跌破萬點// 國安基金：緊盯備戰

2018-10-12

〔記者吳佳蓉、廖千瑩、楊雅民／台北報導〕受到美股道瓊工業指數大跌八三一點衝擊，台股昨暴跌六六○點，最長萬點行情失守。國安基金昨下午召開例行委員會議，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，考量台股基本面穩健，整體動能沒有減損，近期台股跌勢主因國際股市下跌，所有委員一致決議，國安基金暫不進場，但一定會緊盯備戰，必要時會隨時召開臨時會議因應。

台股基本面穩健 暫不進場

外界也關切政府四大基金（退撫、郵政、勞保、勞退）是否進場？勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞保、勞退基金已將去年委外代操的四二○億元全數撥給投信，讓經理人決定何時進場，後續也會密切關注台股變化。

台股昨開盤跳空下跌，終場狂洩六六○．二七點，創台股史上最大跌點，跌幅達六．三一％，以九八○六．一一點作收，終結一年四個多月的史上最長萬點紀錄。昨日盤中一度逾六百家上市櫃公司被打入跌停，尾盤仍有五五八家個股跌停鎖住，短短一天台股市值蒸發近兩兆元，平均每位股民損失近二十萬元，投資人哀鴻遍野。

量能沒減損 投資人別恐慌

阮清華表示，國安基金全體委員均認為，須持續觀察全球金融市場變化，目前台股基本面良好，進出口及企業營收表現佳、經濟成長率上調，台股本益比及殖利率也比國際主要股市好，且昨日成交量達二千多億，量能沒有減損，並非「大跌且無量」，呼籲投資人要有信心、不要恐慌。

阮清華表示，國安基金成立目的並非為自然市場走勢護盤，而是要在發生國安危機時扮演穩定金融的緊急應變機制；昨日台股跌幅較大，但不符合「因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或損及國家安定之虞」的進場條件。

不過，十月以來台股已跌逾一千二百點，是否反映信心問題？一位與會官員表示，今年以來台股跌幅七．八六％，雖較美國、日本差，但相較其他主要股市仍屬穩健。