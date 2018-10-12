大修正難料 掉下刀子別亂接

2018-10-12

編譯盧永山／特稿

美股因公債殖利率飆高、美元急升，以及美中貿易戰升溫恐波及企業獲利而暴跌，也拖累全球股市重挫。有分析師認為，這是美股遲來的修正，因此未看見投資人有太大恐慌，有些投資人因此逢低進場撿便宜；但也有分析師認為，不確定因素仍多，全球股市可能持續下跌，現在最好的防禦策略就是增加現金比重，而不是買進債券。

交易平台Instinet交易主管魏斯（Larry Weiss）表示，不認為投資人在這個時候會感到恐慌；由於目前股市仍處在高點，很多人早就預期股市會修正，甚至認為就算出現更大的修正，都有點太遲了。

有人主張 逢低大撿便宜

瑞士信貸首席股票策略師高樂伯（Josh Golub）則說，不清楚這波修正會持續一天或一週，但絕對會趁這個時機進場買股。紐約Fundstrat Global Advisors管理合夥人Tom Lee指出，殖利率曲線變陡峭是股市看漲的跡象，他會買進價值型股票。

香港基金管理業者惠理集團（Value Partners）董事長謝清海則認為，美股價值被高估四十％，美國經濟即將面臨嚴重衰退、財政赤字太大；因此，美股出現暴跌後，建議投資人不要急著進場撿便宜。

澳洲AMP Capital Investors動態市場主管納艾米（Nader Naeimi）表示，亞洲股市仍將持續惡化，現在還不到逢低買進的時候，目前會緊握能源和銀行等核心持股，同時採取資本緩衝，而且看多日圓。

防禦策略 增加現金比重

投資銀行B. Riley FBR分析師霍根（Art Hogan）指出，大家都在拋售債券，現在最好的防禦策略是增加現金比重，而不是購買債券。