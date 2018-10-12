黑天鵝亂舞 股市恐陷動盪期

2018-10-12

編譯盧永山／特稿

全球股市因美股暴跌而受到拖累，有分析師認為，這波跌勢只是個開始，因為全球仍面臨許多不確定因素，尤其是中國不再像二○○八年全球金融海嘯時那樣扮演「守門人」的角色；但也有分析師說，目前股市還不會到達危機的程度，因企業的基本面還不算太糟。

香港光銀國際投資研究部主管林樵基表示，這波跌勢只是個開始，美國科技股泡沫真正破裂，可能還需要一些時間；同時，目前還面臨很多外部不確定因素，包括美中貿易戰、新興市場貨幣貶值、油價上漲風險等，當然也必須關注人民幣走勢。

香港惠理集團董事長謝清海則提醒，美國聯準會（Fed）自二○○八年金融海嘯後，已動用大部分「子彈」，另一方面，中國如今不再覺得有義務擔任全球金融市場的守門員，不像他們在二○○八年扮演的角色，「我對全球市場非常擔心」。

英國券商IG集團市場策略師潘婧怡表示，美股這次大跌，令人聯想到二月的拋售潮，但最終因為企業財報優於預期而反彈；美國主要銀行週五將展開財報季，而目前的預測是好壞不一，更增添不確定性；由於缺少積極因素加持，亞洲股市可能繼續下跌。

投資風險管理公司Axioma亞太區主管阿西爾（Oliver d’Assier）指出，在美中達成協議之前，全球貿易形勢不會有改變；至於新興市場前景，在美國股市連五天下跌、利率走升和美元上漲等三大因素下，將持續承壓。

不過，林樵基說，目前的股市還不會到達危機的程度，畢竟企業的基本面還沒有那麼糟，當前股市震盪主因外部的不確定因素，儘管從經濟數據來看，近期內可能有所放緩，但情況還不至於令人絕望。