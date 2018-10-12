美股暴跌 川普歸咎Fed痛罵「瘋了」

2018-10-12

IMF總裁拉加德挺Fed決策

〔編譯羅綺／綜合報導〕受美中貿易戰增溫、中國經濟成長放緩、美國聯準會（Fed）升息、油價上漲等影響，投資人緊張情緒高漲，美股週三暴跌，美國總統川普歸咎於Fed，大罵Fed「瘋了」；但國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德反駁川普，支持Fed決策；摩根大通國際主席董事長弗倫克爾（Jacob Frenkel）也認為，Fed實施利率正常化的政策是合適的。

美股週三賣壓大舉出籠，道瓊工業指數大跌逾八百點，標普五百指數收在二月以來最低，是二○一六年以來首度連續五個交易日收黑。川普說：「這是我們等待許久的一次修正」；但他也批評Fed，不顧最近股市動盪，仍持續升息，「我認為Fed做了錯誤的決定，他們的貨幣政策太過緊縮，我想Fed已經瘋了」。

CNBC報導，拉加德表示，美國資本市場已經達到「極高」水位，Fed升息是「合理且必要」。她說：「我不會將鮑爾（Fed主席）和瘋狂聯想在一起，他和Fed的諸位理事給外界的印象都是極為認真、可靠，且毫無疑問渴望根據確實資訊做出決策，並決定適當傳達決策。」

弗倫克爾也力挺Fed，他認為，美國經濟在各方面都已經復甦，勞動市場狀況非常好，失業率很低，通貨膨脹也達到Fed的目標，所以Fed實施利率正常化的政策是合適的；「現在是正常化的時機，Fed早就提前公布，並沒有無預警地嚇到市場，指引很明確，Fed在做正確的事」。

弗倫克爾並將矛頭轉向川普，認為美國總統沒有批評Fed的資格，「現在有兩個問題，一是Fed真的瘋了嗎？二是輪得到美國總統來開藥方嗎？我想答案是兩者皆否。總統管這麼寬不是個好主意。Fed是個非常專業的機構，他們有數據、做分析，聲譽卓著，他們向前走，服務美國及世界經濟。」

美國財政部長努勤則表示，「美國經濟的基本面仍十分強勁，我認為這是股市表現好的緣故。事實上，考量到市場大幅成長，有時出現修正，不必特別驚訝。」努勤指出，美股震盪僅是市場修正，而非大範圍系統性問題。