單日狂洩660.72點 台股史上最大

2018-10-12

〔記者楊雅民、羅倩宜、陳柔蓁／台北報導〕台股昨日收盤大跌六六○．七二點，三大法人合計賣超三○二．○九億元，賣超集中在外資，外資及陸資（不含外資自營商）賣超三○二．○七億元，自營商賣超五．五六億元，投信逆勢買超五．六三億元；外資賣超創下台股史上第六高，而投信買超極有可能是政府代操基金進場護盤。

外資大賣 權值股淪提款機

台股昨創下史上最大跌點，以九八○六．一一點作收，終結一年四個多月的史上最久萬點紀錄，成交值放大至二○九四億元。台股一路走高站穩萬點，期間較大跌幅多在三％以下 ，凸顯台股體質強健，跌逾五百點的交易日，都與美股、國際情勢有關。

昨日台股大跌主因，即是受到美國長天期公債殖利率飆高、美元急升，以及美中貿易戰升溫恐波及企業獲利影響，造成美股道瓊工業指數大跌，進而拖累台股。

權值股昨淪為外資提款機，賣超第一名為元大台灣五十ＥＴＦ約四．八萬張，其次為鴻海四．○八萬張、台積電三．七二萬張、新光金三．三四萬張。

外資雖減碼現貨三百多億元，但卻在台期指逆勢加碼多單，逢低承接超過一萬口，目前多單未平倉口數已來到一．六萬口，且台期指盤後交易也呈現小漲，顯示外資並沒這麼悲觀。

散戶重傷 融資大減115億元

不過，這波散戶重傷，昨再出現單日融資大減一一五億元，融資餘額剩下一三九○億元，創下近年新低；根據證交所估算，目前市場融資券整戶維持率還在一五○％之上，距離安全水位的一三○％，還有一小段距離。

櫃買：長期投資 優良時點

證交所與櫃買昨也信心喊話，強調台股基本面仍佳，鼓勵上市公司辦理業績發表會或法人說明會，並適時執行買回庫藏股。櫃買指出，店頭指數嚴重超跌，而上櫃公司本益比偏低、獲利表現來到歷史上緣，與基本面背離，反而是考慮長期投資的優良時間點。