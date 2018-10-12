投信看後市：保守操作 無須太悲觀

2018-10-12

〔記者張慧雯／台北報導〕十月以來台股持續疲軟，不到十個交易日重挫一千二百點，摜破萬點大關；除了國際股市走跌、打擊投資士氣外，外資大舉賣超更進一步壓抑指數表現。投信經理人認為，目前市場氣氛仍低迷，指數將維持低檔震盪格局，建議投資人操作以保守為宜，但對於後市無須太過悲觀。

外資若能轉賣為買 有助台股反彈

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國聯準會（Fed）加速升息預期，推升美國十年期公債殖利率走高，使得外資撤出新興市場，具流動性優勢的台股成為外資提款機，十月以來累計賣超七六三億元，導致台股較其他亞股跌幅來得大。他認為，台股短線能否止穩，除了美股須回穩外，外資若能轉賣為買，有助於台股止跌反彈；加上九合一大選即將登場，選前利多政策也將牽動投資氣氛，左右台股短線走勢。

選前利多政策 台股存在反彈機會

兆豐國際豐台灣基金經理人詹佩玲則認為，台股短線已出現超賣現象，負乖離偏大，且許多優質個股遭錯殺，整理後不排除仍有反彈契機；建議投資人觀察大立光、台積電法說會對後市的看法，也可留意政府基金護盤的實際行動。

詹佩玲分析，股市修正後，不少個股投資價值逐漸浮現，加上國內外選舉可能推出政策利多，且多數產業保守看待美中貿易戰發展，且早已提前做出庫存水位因應，若貿易戰可緩和，股市則仍存在反彈機會。操作上除了大型傳產個股較為穩健外，尤其是進入旺季的鋼鐵、水泥，許多績優電子股在修正後也是良好投資標的。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏分析，美股重挫、台塑四寶對第四季展望保守，以及金融業九月自結大幅不如預期，三大利空造成指數全面重挫；不過，下週即將進入美國科技財報週法說密集期，預期繳出獲利年增二十％的佳績，可望醞釀全球股市進行新一波反彈，投資人無須太過悲觀。