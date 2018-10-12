基本面良好 施俊吉：台股終究會站上萬點

2018-10-12

籲投資人要有信心 過度恐慌會損害自己利益

〔記者李欣芳、蘇芳禾、王孟倫、黃佩君／台北報導〕台股昨跌破萬點，引發投資人恐慌，行政院由副院長施俊吉召開國安基金會議，決議國安基金暫不進場護盤，但會持續關注台股動態，適時維護股市安定。施俊吉會後受訪時信心喊話說，台股在萬點之上已成常態，台股基本面良好，投資人要有信心，「台股終究會站上萬點！」

施俊吉說，國安基金提醒投資人，過度恐慌會損害自己的利益，請了解這波股市震盪為國際趨勢使然，國安基金在必要時會隨時召開臨時會議因應。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨也表示，政府第一時間掌握股市變化，國安基金已在備戰，投資人不用過度緊張，政府會強力關注股市變化，也有信心重上萬點沒問題。

國安基金達5千億 「資金量能夠」

財政部長蘇建榮表示，台股昨下跌純粹是經濟因素引起的全球股市變動，國內整體經濟還是相對穩定；兼任國安基金執行秘書的財政部次長阮清華指出，過去國安基金曾動用六次，曾經在四千多點、八千多點時進場，整體進場時機大概多是五、六千點左右。他強調，目前國安基金準備額度達新台幣五千億元，如果要進場，「資金量能是夠的」。

顧立雄籲投資人理性 「逢低承接」

金管會主委顧立雄表示，今年九月上市櫃公司營收比去年成長近十％，上市櫃營收沒問題，現在沒有顯著「非市場面因素」，對台股基本面有信心，鼓勵投資人理性面對，「慎選個股、逢低承接」。金管會將進一步鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，及舉辦業績發表會，以利投資人擇優逢低布局。

經濟部長沈榮津也表示，台灣投資機會與內需情況仍然相當好，包括美中貿易戰已有卅五家台商準備回台、政府推動「五加二」產業及前瞻基礎建設帶動投資，加上近期台積電、華邦、美光等共有一．二三兆元的投資計畫；而風電部分開發商會在台灣投資九六二五億元，維運二十年又將帶來七千億元。此外，谷歌、微軟、臉書、亞馬遜等都來台投資或設研發中心，半導體產業也有競爭力，顯示台灣的基本面不錯，希望大家對台灣的經濟要有信心。