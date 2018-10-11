賤賣中影不當取得財產 黨產會將追徵國民黨31.4億

2018-10-11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會九日認定中影為國民黨的附隨組織，凍結中影名下一一八億元總資產，並推定為不當取得財產，據悉，黨產會也將對國民黨開鍘，鑑於國民黨當初以三十一．四億元將中影賤價轉賣給正崴集團董事長郭台強，但國民黨中影資金來源是源自日產戲院轉帳撥用，應收歸國有的戲院卻被據為己有，國民黨資金來源是不當取得，因此未來將對國民黨追徵這三十一．四億元。

下一波鎖定中廣案 可能年底前開鍘

黨產會持續追擊國民黨三中案，繼認定中影是國民黨附隨組織後，下一波則鎖定中廣案。黨產會委員昨透露，黨產會應有機會在年底前認定中廣是國民黨的附隨組織，目前正進行中廣案的閱卷與分析。

黨產會發言人施錦芳受訪表示，黨產會就中影案的處理程序，接下來將舉行中影名下資產是否命其移轉國有的聽證會，在討論是否命其移轉為國有的同時，也將討論是否向國民黨追徵三十一．四億元，聽證會最快明年初舉行。

由於當初中影設立時，登記資產是用日產戲院抵充，施錦芳說，黨產會向國民黨追徵這筆錢，理論上是對的，因為國民黨就中影資金的來源是從日產戲院轉帳撥用，這是不當取得的財產，因此她認為應追徵這三十一．四億元。

據悉，黨產會在前天委員會議中，雖有委員主張應對國民黨進行追徵，但並未進行實質且詳盡的討論，黨產會將先釐清國民黨、郭台強與中影之間三角複雜關係後，再討論中影資產收歸國有及對國民黨追徵的問題。

今邀中影協商 討論資金動用問題

黨產會今天上午將邀中影進行協商，討論中影後續資金動用申請許可的問題，中影的營運、投資、資金運作，未來要向黨產會申報，且須經許可始可動支。中影旗下營運中的戲院有梅花數位戲院、台北真善美戲院、屏東戲院以及台南真善美戲院。戲院的會員、買票進場民眾的權益將不受影響。

不過，中影與台中市政府的「中台灣影視基地」ＯＴ案已完成簽約，投資金額七千萬元，由於尚未完成財產點交，契約能否履行，要看黨產會的決定。