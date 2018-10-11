雙十演說 總統︰台灣求穩「4不會」

2018-10-11

不會升高對抗、不會屈從退讓、不會走向衝突、不會背離民意

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府前的國慶大會上，以「民主台灣，照亮世界」為題發表演說，強調在國際政經局勢劇烈變化下，台灣的因應之道是「求穩、應變、進步」。總統也提出「四個不會」呼籲國內團結，強調我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓；不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境；也不會背離民意，犧牲台灣的主權。

總統指出，這段時間以來，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀。總統呼籲中國，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。

民主燈塔照亮世界

面對打壓，蔡總統指出，有些人希望政府採取更具對抗性的立場，也有人認為應該要退讓妥協，但越是劇烈變局，台灣就越要維持穩定，以沉著的態度化解壓力，冷靜地尋找生存的利基。這是兩年多來她一貫的堅持。維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平與區域穩定，這是全體台灣人民最大的公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應堅持捍衛到底！

總統說，在變局當中，絕對不能錯估情勢。激化衝突或者妥協屈從，都只會治絲益棼。

總統強調，當前最重要的任務，就是強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，不斷地「壯大台灣」，厚植實力，提升台灣在國際上的不可替代性，這才是台灣永續生存的利基。「台灣就是一個燈塔」，當世界看見台灣的美好，台灣就不會孤獨。