蔡總統晤各國慶賀團 盼分享民主價值

2018-10-11

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統昨在總統府內接受來台的各國慶賀團、代表及駐台使節等一百八十餘名外賓。總統接見包括美國、日本等國的重要訪賓時提到，面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

願與美日攜手合作 捍衛印太和平穩定

蔡總統與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員等中午餐敘時強調，維持區域的和平穩定，是台灣最關切的課題；她也強調，在整個印度—太平洋區域中，台灣願意和日本一起將民主的價值、落實聯合國永續發展目標（SDGs）的經驗，與其他國家分享交流。

針對國際局勢發展，總統表示，面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

總統稍晚接見「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎眾議員國慶慶賀訪問團時也說，盼日本持續在印度—太平洋區域發揮影響力，和台灣一起為共同價值而努力。

總統下午接見美國傳統基金會創辦人佛訥博士，強調台美的夥伴關係不斷穩健前進。上個月，美國國務院再次批准對台軍售，最近美國彭斯副總統演說時肯定台灣民主成就，支持台灣的國際空間，這些都展現出台美關係的友好，以及雙方共同合作，來捍衛民主、維持印太區域的和平跟穩定。

總統稍後接見南非前總統戴克拉克伉儷訪問團提到，這兩年多來，台灣正在積極推動轉型正義。台灣解嚴已經超過三十年，不過，對於過去曾錯誤侵害人權的真相、責任歸屬，以及司法平反等工作，卻都還沒有完成，以至於人民心中仍有遺憾，真正的和解尚未到來。

  • 蔡英文總統昨晚與巴拉圭總統阿布鐸伉儷等外賓出席在台北賓館的國慶酒會，眾人除品嘗台灣美食鼎泰豐小籠包外，也吃了台南府城肉圓與宜蘭花生捲冰淇淋。蔡總統特別向阿布鐸介紹府城肉圓，直說這是她最喜歡的食物之一，不過很難吃得優雅，阿布鐸在大口品嘗後，也說了一聲「excellcent !」（圖：記者叢昌瑾，文：記者彭琬馨）

    蔡英文總統昨晚與巴拉圭總統阿布鐸伉儷等外賓出席在台北賓館的國慶酒會，眾人除品嘗台灣美食鼎泰豐小籠包外，也吃了台南府城肉圓與宜蘭花生捲冰淇淋。蔡總統特別向阿布鐸介紹府城肉圓，直說這是她最喜歡的食物之一，不過很難吃得優雅，阿布鐸在大口品嘗後，也說了一聲「excellcent !」（圖：記者叢昌瑾，文：記者彭琬馨）

  • 總統蔡英文（右）10日下午在總統府接見美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）（左），感謝堅守民主價值的國際友人協助，讓台美夥伴關係不斷穩健前進。（中央社）

    總統蔡英文（右）10日下午在總統府接見美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）（左），感謝堅守民主價值的國際友人協助，讓台美夥伴關係不斷穩健前進。（中央社）

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