蔡總統晤各國慶賀團 盼分享民主價值

2018-10-11

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統昨在總統府內接受來台的各國慶賀團、代表及駐台使節等一百八十餘名外賓。總統接見包括美國、日本等國的重要訪賓時提到，面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

願與美日攜手合作 捍衛印太和平穩定

蔡總統與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員等中午餐敘時強調，維持區域的和平穩定，是台灣最關切的課題；她也強調，在整個印度—太平洋區域中，台灣願意和日本一起將民主的價值、落實聯合國永續發展目標（SDGs）的經驗，與其他國家分享交流。

針對國際局勢發展，總統表示，面對中國的壓力，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。在變局中扮演穩定的角色，這是最困難的事，但也是國家領導人的責任。

總統稍晚接見「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎眾議員國慶慶賀訪問團時也說，盼日本持續在印度—太平洋區域發揮影響力，和台灣一起為共同價值而努力。

總統下午接見美國傳統基金會創辦人佛訥博士，強調台美的夥伴關係不斷穩健前進。上個月，美國國務院再次批准對台軍售，最近美國彭斯副總統演說時肯定台灣民主成就，支持台灣的國際空間，這些都展現出台美關係的友好，以及雙方共同合作，來捍衛民主、維持印太區域的和平跟穩定。

總統稍後接見南非前總統戴克拉克伉儷訪問團提到，這兩年多來，台灣正在積極推動轉型正義。台灣解嚴已經超過三十年，不過，對於過去曾錯誤侵害人權的真相、責任歸屬，以及司法平反等工作，卻都還沒有完成，以至於人民心中仍有遺憾，真正的和解尚未到來。