焦點評論》從期望到揭櫫危機

2018-10-11

記者蘇永耀／特稿

蔡總統這三年的國慶演說內容，除了看到施政的軸線軌跡外，也能觀察到外部環境的轉變，更清楚的，在台海情勢上，總統從對中國領導人表達期望，到揭櫫國安危機，正凸顯「中國威脅論」的國際共識。

蔡英文在二○一六年國慶演說以「堅定向前，讓國家因改革而偉大」為題發表演說。內容側重在年金改革、轉型正義，還有「五＋二」產業發展計畫等政治經濟改革事項。

在對外關係上，台灣在當年五月剛以「一中邀請函」出席世界衛生大會，蔡總統則以尊重九二會談希望重構兩岸互動的基礎，甚至以「維持現狀」承諾不會走回對抗老路，對於中國，總統是善意做足。

去年六月，巴拿馬刻意欺瞞突與台灣斷交，轉向中國，北京進一步緊縮台灣的國際空間。

總統在去年十月的國慶演說仍然維持對中的善意正面基調，希望能以緩和的兩岸情勢，來爭取更多內部改革的時間及空間。

蔡總統並直接呼籲中國領導人習近平，面對兩岸及區域發展的新情勢，兩岸領導人應該共同努力，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係奠定基礎。

然而，中國自此之後對台打壓力道反而變本加厲，從外交擴及到軍事威嚇，以及針對國際企業施壓矮化台灣，台灣的隱忍未能換得北京的和顏悅色，中國是更加軟土深掘，視台灣為突破第一島鏈及擴張勢力的一塊軟肋。

蔡總統今年的國慶演說以「民主台灣，照亮世界」為題，無論比例及內容皆以中國對台及對區域的威脅為重心，並首度提到特定國家發動假訊息的國安危害，強調透過跨國合作進行防範。

國慶演說的轉變，看到蔡總統在因應台海情勢上，進一步契合於美國對中國的最新戰略因應。

對周邊區域而言，「中國威脅論」並非自今日始，北京對台的惡形惡狀更不是現在才有，台灣處於對中最前線的關鍵位置，對中不容有過份樂觀的期待，才能真正發揮「民主燈塔」的照亮力量。